Square Enix está celebrando un nuevo premio, y es que junto a Eidos Montréal y Crystal Dynamics han logrado obtener el Oro en los Clio Awards.

Este galardón es gracias a ‘Shadow of the Cute Raider’, un video el cual basado en el tráiler ‘End of the Beginning’.

Hay que indicar que los Clio Awards son una premiación anual la cual reconoce la creatividad e innovación en el mundo de la publicidad, diseño y comunicación.

Este video fue premiado por su creativa forma de celebrar el ‘Día del Perro’. Además, el material fue creado por la compañía japonesa junto a Barkley.

Aquí veremos cómo un can asume el rol de ‘Lara’, para luego de sobrevivir a los peligros de la selva, vence a los felinos de México y Perú para también salva al mundo del apocalipsis Maya, muy aparte de a un hermoso cachorro.

‘Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado, versión que incluye el juego base y todos los contenidos descargables disponibles.