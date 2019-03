'Sekiro: Shadows Die Twice', el original y sobresaliente título que esperábamos [RESEÑA]

From Software es una de las desarrolladoras favoritas de la comunidad en la actualidad. Desde 'Demon Soul's', han trabajado en una fórmula que mezcla mecánicas innovadoras para la época, un magistral diseño de niveles y una dificultad exigente y digna de recordar. Con la salida de 'Dark Soul's' se notó claramente las intenciones de pulir la fórmula ganadora, con 'Dark Souls III' la perfeccionaron y con 'Bloodborne' la llevaron al siguiente nivel. Pero hoy toca hablar de 'Sekiro: Shadows Die Twice' , un fuerte candidato a 'Juego del año'.

LA TRAMA

La historia nos pone en la piel de 'Lobo', hijo de 'Buho', un shinobi que busca recuperar a su amo conocido como 'Kuro', 'El Descendiente Celestial', después del incidente inicial en donde nuestro protagonista pierde el brazo. Pasa un tiempo y despierta junto a un anciano que le ha trabajado una prótesis a su parte del cuerpo perdida y que será una arma secundaria. Así empieza la aventura en donde viajaremos por escenarios de todo tipo (incluyendo el pasado) para recuperar el honor y desarrollar nuestro cometido.

'Sekiro: Shadows Die Twice' el próximo 22 de marzo a PS4, Xbox One y PC. 'Sekiro: Shadows Die Twice' ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.

Ahora se deja de lado la narrativa por pedazos que usaba From Software en gran parte de los títulos. Aunque también hay cosas que se prestan para la interpretación del jugador, esta vez han optado por una narrativa mucho más directa. La historia se cuenta mejor, se entiende mejor y puede ser seguida fácilmente. Por otro lado, el diseño del universo en estas obras es muy importante porque ellos siempre te cuenta algo: una guerra que pasó, la historia de un pueblo, etc.

MECÁNICAS Y MODO DE JUEGO

Contamos con los movimientos básicos de la 'saga soul's', obviando el rodar por el piso y contamos con un deslizamiento muy similar al visto en 'Bloodborne'. Hasta aquí, es algo que los jugadores ya nos hemos enfrentado pero el bloqueo que ha sido añadido le da un nivel de dificultad bastante interesante. Dominar esta técnica es parte fundamental del juego y si no la perfeccionas vas a sufrir en los primeros minutos del juego, ya que la idea fundamental en 'Sekiro' es romper la postura del enemigo. Independiente a la barra de vida, existe la barra de postura que es la que tiene mayor tamaño, y es por algo.

'Sekiro: Shadows Die Twice' ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC. 'Sekiro: Shadows Die Twice' ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.

La prótesis que tenemos también nos servirá como arma y tendremos que encontrar distintas (o mejorarlas) para aumentar nuestro arsenal y las posibilidades de vivir. Inicialmente contaremos con el 'shuriken' y según nuestro camino podremos pasar horas sin encontrarnos la siguiente, o simplemente podemos pasarlas de largo. Es bueno decir que para el uso de estas prótesis necesitamos de unos objetos que se consiguen de forma sencilla elimnando enemigos o comprándolos con oro, lo que se traduce en que no podremos utilizarlas muy seguido por que se gastan.

El gancho que vemos en los trailers nos ayudará a movernos durante todo el mapa y esto le da un potencial enorme al videojuego ya que podemos movernos, alejarnos, prepararnos para un ataque o simplemente escapar. Según nuestras habilidades, también podremos utilizarlo de forma ofensiva en muchas ocasiones. Este es uno de los agregados más interesantes y demuestra que 'Sekiro' es la evolución de la fórmula.

LUGARES DE MEJORAS

Volvemos a ver hogueras, pero de una forma distinta y que nos permitirá desde el inicia el viaje entre zonas, mejorar a nuestro personaje o incluso comprar algunas cosas necesarias con el oro que ganemos. Como siempre, estos santuarios están puestos de forma inteligente y en los lugares correctos, por lo que no tendremos que avanzar mucho para encontrar uno. Derrotando enemigos obtendremos puntos de experiencia que podremos utilizarlos para mejorar habilidades activas o pasivas. Esto se adapta muy bien a cada tipo de jugador y aunque al final tendremos todas, siempre es bueno ordenar nuestras prioridades para enfocarse en nuestro estilo de juego.

Otro detalles es el sigilo, una característica que es implementada de forma correcta aunque no perfecta, no estamos ante un 'Metal Gear' o 'Tenchu', pero este ha sido llevado de tal forma que es posible reducir a los enemigos o golpear a un mini jefe para aligerar la experiencia.

'Sekiro: Shadows Die Twice' el próximo 22 de marzo a PS4, Xbox One y PC. 'Sekiro: Shadows Die Twice' el próximo 22 de marzo a PS4, Xbox One y PC.

Ahora, nos olvidamos de las almas para mejorar nuestras estadísticas y aquí si quiero hacer énfasis en algo. En los últimos juegos de From Software, sino matábamos a un enemigo, nos quedaba mejorar nuestros atributos para soportar un poco más. Esto ya no existe y solo podremos mejorar nuestros atributos de daño y vida derrotando ciertos jefes o mini jefes. Hay que olvidarse de la forma de 'cosechar' ('farmear') y enfocarse en la habilidad, si no vencemos a un enemigo tendremos que mejorar nosotros y no a nuestro personaje.

Otro punto interesante es la resurrección. Esta mecánica le agrega un toque estratégico pero tampoco podemos pensarla mucho ya que nos dan un tiempo determinado para decidir. En teoría, es revivir y ver de acomodarnos para pelear otra vez o aprovechar en escapar, haya muchas posibilidades y depende de nosotros decidir la correcta. Eso sí, al morir perderemos la mitad de nuestro oro y puntos de habilidad, un castigo bastante grave ya que no tendremos muchas posibilidades de evitar esto.

'Sekiro: Shadows Die Twice' ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC. 'Sekiro: Shadows Die Twice' ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.

DISEÑO DE NIVELES

Aquí si me gustaría tocar un tema que no me ha gustado tanto. Los juegos dirigidos por Miyazaki siempre han tenido un gran trabajo en este apartado y que todo está puesto de tal forma que se interconecte. En el mapa de 'Sekiro', el cual es muy grande, resulta un ser algo lineal, ya que no se siente que todo está construido pensado en cada elemento del mapa. Claro que vemos mapas muy bien trabajados en donde la verticalidad resalta pero ese diseño inteligente de escenarios se ha dejado un poco de lado.

GRAFICA

En este apartado debo decir que 'Sekiro' no llega a estar en lo mejor de la generación. Es más, From Software nunca ha sobresalido en gráficos, pero siempre su dirección de arte es la que ha tomado la pauta. Aquí se vuelve a cumplir con esto, ya que muchos entornos naturales o construcciones se ven muy imponentes. La ambientación ayuda a que el juego transmita su propia personalidad y se siente. Se reciclan muchos elementos de la saga 'Soul'sBorne' como construcciones, texturas y demás pero siempre se respira a novedad y es algo en donde me quito el sombrero. From Software no tiene que mostrar un músculo gráfico para crear un gran juego a su manera.

'Sekiro: Shadows Die Twice' el próximo 22 de marzo a PS4, Xbox One y PC. 'Sekiro: Shadows Die Twice' el próximo 22 de marzo a PS4, Xbox One y PC.

SONIDO

La banda sonora no me desagrado pero lamentablemente siento que ninguna se va a quedar en mi cabeza. Hay que decir que sí, tiene melodías poderosas y que aparecen en los momentos correctos. El tema de batalla esta muy bien llevado pero siento que le falta algo. Creo que también que el trabajo de 'Motoi Sakuraba' es muy bueno en la composición y que le pertenecen melodías icónicas de 'Dark Soul's' y 'Bloodborne' pero quizás no ha estado tan inspirado como en anteriores trabajos. Incluso se reutilizan sonidos menores de otros juegos como el golpe de espada, pasos, etc.

CONCLUSIÓN

'Sekiro: Shadows Die Twice' es uno de los mejores trabajos de From Software hasta la fecha con una duración aproximada de 50 horas, dependiendo de nuestra habilidad. Cuenta con todo lo que los fans pedían: Dificultad, dificultad y más dificultad. La cuota de innovación también está presente, creando un proyecto completo único y con la calidad que muchos esperan. From Software tiene una fórmula, la trabaja como quiere y siempre tiene un proyecto a la altura de las expectativas. Hidetaka Miyazaki es uno de los directores mejor valorados en la actualidad y solamente podemos decir que el 'Sr. Dark Souls' lo ha vuelto a hacer.



FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: PS4 , Xbox One, PC

DESARROLLADORA: From Software

GÉNERO: Acción

DISTRIBUIDOR: Activision

​PUNTAJE: 9.5