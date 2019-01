'Sekiro: Shadows Die Twice': Conoce a la monja corrupta en su nuevo y espectacular tráiler [VIDEO]

Activision y FromSoftware presentaron un pequeño adelanto a través del portal oficial de 'Sekiro: Shadows Die Twice' , en el que se puede observar a uno de los jefes del juego, la 'Monja Corrupta'.

Este jefe se destaca por medir un total de 11 pies y utilizar una poderosa naginata. Además, puede utilizar la ilusión como parte de sus habilidades, siendo capaz de producir imágenes de sí misma para obtener ventaja en el combate.

En 'Sekiro: Shadows Die Twice' encarnas al lobo de un solo brazo, un guerrero desfigurado y caído en desgracia que ha sido rescatado al borde de la muerte. Tras jurar proteger a un joven señor descendiente de un antiguo linaje, te conviertes en el objetivo de despiadados enemigos, entre ellos el peligroso clan 'Ashina'. Cuando el joven señor es capturado, nada le detendrá en su peligrosa aventura por restituir su honor, ni siquiera la muerte.

'Sekiro: Shadows Die Twice' estará disponible para PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo la Xbox One X y PC el 22 de marzo del 2019.