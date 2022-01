Milestone anunció que ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′ está disponible para pre-orden digital en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, con una serie de extras.

Al pre-ordenar en consolas, los jugadores tienen acceso a dos versiones diferentes del juego, ‘Estándar’ y ‘Edición Especial’, cada una con contenidos dedicados muy aparte del juego base.

En Steam (PC), los jugadores pueden agregar el juego en la lista de próximos lanzamientos para estar siempre actualizados sobre las noticias del juego y comprarlo el día de su salida a los diversos mercados.

Detalles aparte, Milestone también presenta el tráiler del sistema ‘Rider Shape’, el cual solo estará en el modo historia y afectará el desempeño de los motociclistas en caso de sufrír caídas y lesiones. Entrenar y completar tareas específicas es clave para recuperar y restaurar rápidamente a nuestro personaje para mantenerlo en plena forma.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′. saldrá este 17 de marzo próximo.

Nuevo tráiler de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′

