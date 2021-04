La próxima semana se debería estar lanzando ‘Wrath of the Druids’, la primera expansión de ‘Assassin’s Creed Valhalla’, aunque la misma Ubisoft indicó hace poco tiempo que necesitaba un poco más de tiempo para mejorar la experiencia.

De esta forma, la nueva fecha de lanzamiento de esta expansión será el 13 de mayo. Pero mientras se espera esta fecha, se han revelado nuevas imágenes de este contenido, y aquí las compartimos.

Este nuevo contenido se desarrollará en Irlanda, lugar en donde ‘Eivor’ deberá crear nuevas alianzas con reyes de nuevas zonas. Pero al parecer, y según estas imágenes, tendrá también que luchar contra hombres lobo. Algo que va acorde al nombre de esta expansión.

‘Assassin’s Creed Wrath of the the Druids’ se lanzará el próximo 13 de mayo, y se podrá comprar tanto de forma individual o adquirir el pase de temporada, en el cual viene incluído.

