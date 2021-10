Dentro del mundo del anime y manga existen grandes franquicias que han llegado al mundo de los videojuegos, y una de ellas es ‘Gungrave’, la cual muy pronto disfrutaremos otra vez gracias al ‘Gungrave G.O.R.E’.

Y sobre este próximo videojuego se ha revelado la lista de reconocidos actores que darán voz a diversos personajes del título.

Entre estos, tenemos a Akio Ōtsuka (‘Zell Condorbrave’), Kumi Sakuma (‘Mika’), Masami Iwasaki (‘Ganpo’), Fumihiko Tachiki (‘Bunji’) y Tomokazu Seki (‘Grave’).

Y como plus a esto, se ha revelado un nuevo video en el que se desarrolla una entrevista detrás de cámaras con Tetsuya Shibata (‘Devil May Cry’, Final Fantasy XV’) y Yoshino Aoki (‘Breath of Fire’, ‘Final Fantasy XV’), compositores responsables de la increíble banda sonora de ‘Gungrave G.O.R.E’.

Cabe resaltar que ‘Gungrave G.O.R.E’ aún no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial, aunque si saldrá a la venta el próximo año a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Nuevo video de ‘Gungrave G.O.R.E’