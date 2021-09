No es ninguna sorpresa ya en la industria de los videojuegos que los grandes lanzamientos lleguen en ediciones especiales y de colección, y ‘Horizon Forbidden West’ no será la excepción ya que PlayStation ha revelado varias ediciones para este videojuego.

La primera, será la edición estándar, la cual tendrá un precio de 70 dólares, y que incluye el juego, las bonificaciones digitales por la pre-orden del mismo, el traje de ‘Nora Legacy’ y la lanza del legado de ‘Nora’.

Luego, tenemos la ‘Digital Deluxe Edition’, la cual tiene un preci de 80 dólares e incluye dos trajes especiales (‘Bégimo Carja de élite’ y ‘Trueno Nora de élite’), dos armas especiales (‘arco corto de Bégimo Carja’ y ‘honda de trueno Nora’), paquetes con recursos, una pieza de ‘Garriraptor alfa para Asalto Mecánico’, una pose y pintura, libro de ilustraciones digital, banda sonora digital y la primera novela gráfica de ‘Horizon Zero Dawn’.

El título desarrollado por Guerrilla Games llegará en exclusiva para las consolas de Sony. (Foto: PlayStation)

Además, estará disponible la ‘Special Edition’ a un precio de 70 dólares e incluye un ‘Steel Book’ con una copia del juego, la banda sonora digital y un minilibro de ilustraciones.

Por otro lado, están la ‘Collector’s Edition’ con un precio de 200 dólares e incluye lo mismo que la ‘Digital Deluxe Edition’ además del ‘Steel Book’ y figuras esculpidas.

Y por último tenemos la ‘Regalla’s Edition’, la cual tiene un precio de 260 dólares e incluye las versiones del título para PlayStation 4 y PlayStation 5, el ‘Steel Book’, una estatua de ‘Tremortusk’ y ‘Aloy’, réplica de ‘Focus’, dos tarjetas de impresión artística, un mini libro de arte, un mapa, dos atuendos especiales, dos armas especiales, , un paquete de recursos, poses y pintura para el ‘Modo Foto’, banda sonora digital, la primera novela gráfica de ‘Horizon Zero Dawn’ y una réplica de piezas de impacto físico de máquina ‘Sunwing’ y ‘Clawstrider’.

Detalles aparte, la ‘Collector’s Edition’ y ‘Regalla’s Edition’ no cuentan con la copia física del videojuego, sino con un cpodigo para la descarga digital del mismo. Y desde la web de PlayStation para nuestra región no se menciona la ‘Regalla’s Edition’, por lo que lo más probable es que esta no esté disponible en América Latina.

‘Horizon Forbidden West’ saldrá a la venta el 18 de febrero para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Nuevo tráiler de ‘Horizon Forbidden West’

