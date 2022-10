En el mundo de los videojuegos, el género de pelea es uno de los más populares en todo el mundo y cuenta con títulos que han definido una generación, como lo fue en su momento ‘Street Fighter 2′. Ahora, es momento de un nuevo episodio en la historia de la popular franquicia de Capcom, ya que el próximo año tendremos ‘Street Fighter 6′, entrega que promete ser una diferente, sólida y sin los errores iniciales del videojuego anterior.

Lo nuevo de Capcom llegará en formato multiplataforma y transgeneracional.

ACCESO

Gracias a una fase de prueba cerrada, hemos tenido acceso a una versión preliminar de la propuesta de Capcom que, desde los primero minutos, muestra sus claves para convencer al usuario. En esta oportunidad, hemos podido probar lo que se define como ‘Battle Hub’ (base de juego), que será el lugar donde se juntarán todos los jugadores para buscar competir entre ellos.

Para comenzar, tendremos que crear un personaje que será nuestro avatar en este espacio. Las posibilidades son bastante grandes y muestran no solo el trabajo realizado por la compañía, sino la del Resident Evil Engine (motor gráfico) para adaptarse a las diversas necesidades. Ya dentro, tendremos libertad de movimiento para decidir que hacer, ya sea combatir, visualizar combates, comprar objetos para nuestro personaje y más.

A modo de salón recreativo, los jugadores tendrán que sentarse en las arcades y esperar que otro jugador venga a retarlos. Si la máquina está llena, un jugador puede acercarse y solicitar ver el encuentro. Me parece interesante que tenga un espacio dedicado a esto donde se verán en pantalla grande las estadísticas de esa sala, como mejores participantes, estadísticas y hasta ver el video oficial de ‘Not on the Sidelines’, tema con el que fue mostrado ‘Street Fighter 6′.

Ya en el modo de juego, tendremos los clásicos encuentros uno contra uno que han definido a la franquicia. El plantel de personajes junta lo nuevo y lo antiguo, pudiendo encontrar desde ‘Luke’, último personaje de ‘Street Fighter 5′ hasta ‘Ken’ o ‘Juri’. Lo interesante es que cada personaje está muy bien diferenciados entre ellos, ofreciendo un set de movimientos espectacular y con un diseño de arte muy peculiar. Si bien, el tono urbano hace contraste con el efecto de tinta de los golpes, crean una armonía que le da muy buen aspecto.

A nivel de control, el juego ofrece un sistema moderno y un sistema clásico. Esto va a ayudar a que los nuevos jugadores tengan mas opciones de como abordar el juego ya que si bien es un juego sencillo de jugar, dominarlo puede tomar mucho tiempo. Reducir esta brecha y ofrecer un juego divertido a todos los niveles es un trabajo admirable.

A nivel de rendimiento, el juego sigue siendo muy sólido y sin caídas de fotogramas o cuadros. Es de esperarse que gran parte de las mejores se encuentren en el código de red ya que ‘Street Fighter 6′ tiene más marcada su intención de consolidarse como un eSport, incluso más que ‘Street Fighter 5′.

Si bien no aprovecha al máximo las consolas, su paleta de colores y diseño en general hace que sea un juego que resalte y sea fácilmente reconocible. A nivel sonoro, no decepciona y cada batalla se siente muy bien musicalizada. Si bien se extrañara la onda rockera del juego anterior, la dirección musical de ‘Street Fighter 6′ hace que sea sencillo dejarse atrapar por él.

CONCLUSIÓN

Esta prueba ha ofrecido lo más importante: la faceta online del título. He quedado satisfecho con lo ofrecido y Capcom ha dejado claro que esta entrega será enorme. Desde ‘Resident Evil′ hasta ‘Monster Hunter′ y ‘Devil May Cry′, la compañía japonesa ha demostrado que está en una gran forma y ‘Street Fighter 6′, con lo poco visto, se perfila como un juego titánico y que tiene todo lo que un exigente fanatico busca en un videojuego de pelea.

Tráiler de ‘Street Fighter 6′