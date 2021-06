Poco a poco se acerca la fecha de lanzamiento de lo nuevo de Milestone y Mattel, ‘Hot Wheels Unleashed’, y con motivo de esto se ha liberado un nuevo tráler el cual revela un nuevo circuito, el ‘Skatepark’.

Este nuevo trazado ofrecerá una gran posibilidad a la creatividad del jugador y diseñar pistas en un área libre con paredes y muebles haciendo uso de rampas, barandillas y vigas para crear rutas locas y realizar trucos y acrobacias increíbles.

Además, este nuevo entorno se une a los otros tres ya presentados: ‘Garage’, ‘Skycraper’ y el.

Y como plus, se han presentado nuevo autos: ‘Bad to the Blade’', ‘Hot Wheels High’, ‘Veloci-Racer’, ‘Solid Muscle’, ‘Tur-Bone Charged’, ‘Roller Toaster’ y ‘Time Attaxi’, los cuales estarán incluidos en los más de 60 vehículos que llegarán al momento del lanzamiento del título.

Nuevo tráiler de ‘Hot Wheels Unleashed’

