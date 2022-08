El último fin de semana se desarrolló el ‘EVO 2022′, evento en donde los gamers más destacados en títulos de pelea se reunen para ver quién es el mejor de todos en diversos videojuegos, y en el que también se hacen diversos anuncios, como lo que sería el nuevo ‘Tekken’.

Y es que mediante un avance (‘teaser’), Bandai Namco mostró lo que es la más reciente actualización a la última entrega ya en el mercado, y al mismo tiempo un video en donde se puede apreciar a ‘Kazuya’ en el video final del primer videojuego publicado en PlayStation y ‘Arcades’.

Pero la sorpresa fue tal al ver cómo el modelo del personaje de esa entrega cambia de forma a una mucho más moderna, incluso superior al del siete.

Sobre esto, Bandai Namco no ha hecho comentario alguno, aunque podrían darse novedades durante el próximo evento The Game Awards. Cabe recordar que ‘Tekken 7′ se encuentra disponible en nuestro mercado para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Nuevo tráiler de ‘Tekken’