Poco a poco se acerca la fecha de lanzamiento de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′, motivo por el cual la desarrolladora italiana Milestone ha publicado la primera secuencia del videojuego.

Así es, en este nuevo material podremos apreciar cómo saltar, derrapar y correr lo más rápido que se pueda para ganar las diversas competencias en las que participaremos.

Además, todo esto brindará a los gamers un mayor conocimiento, libertad y precisión y para disfrutar del título.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′ estará disponible en todo el mundo el 17 de marzo de 2022 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC/STEAM.

Nuevo tráiler de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5′