Estando ya a poco más de un mes para que ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ salga a la venta a los diversos mercados en el mundo, se ha revelado algo que a los más veteranos de la franquicia sorprenderá, el modo en tercera persona.

Así es, durante el evento en línea ‘Call of Duty: NEXT’, Activision reveló diversas novedades, pero una de las que más llamó la atención es esta nueva vista la cual solo será por unos momentos, ya que esta perspectiva de cámara aparecerá como una lista de juego la cual permitirá apreciar la acción per en otra perspectiva.

Pero las novedades no terminan aquí, ya que ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ tendrá nuevos modos de juego o nuevas experiencias como el cambio de ‘Special Ops’ el cualvolverá a ser una experiencia para dos gamers, o ‘Raids’, un modo de juego de tres contra tres y que llegará a fines de año, luego del lanzamiento del título. Y como plus, tendremos otros modos de juego como ‘Knockout’, ‘Prisoner Rescue’ y ‘Invasion’.

Fuera de esto, se ha indicado que los mapas para la experiencia multijugador han sido diseñados para ser una experiencia más directa si es que se les compara a ‘Call of Duty: Modern Warfare’ (2019), por lo que se espera un modo de juego más activo.

‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ saldrá a la venta el próximo 28 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Nueva tráiler de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′

