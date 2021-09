Previo a lo que será el lanzamiento de ‘Life is Strange: True Colors’, Square Enix ha revelado la lista de canciones que estarán presentes en la banda sonora del título, y su contenido descargable ‘Wavelengths’.

Entre los artistas que podremos encontrar tenemos a Phoebe Bridgers, Michael Kiwanuka, Girl in Red y muchos otros más.

‘Life is Strange: True Colors’ nos transportará a la emotiva historia sobrenatural de ‘Alex’, quien luego de la extraña muerte de su hermano, debe aprender a controlar su poder sobrenatural de émpata para destapar los secretos que le impiden saber la verdad.

‘Life is Strange: True Colors’ saldrá a la venta el 10 de setiembre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam, GeForce NOW y Google Stadia, mientras que la versión para Nintendo Switch llegará a finales de año.

Nuevo tráiler de ‘Life is Strange: True Colors’

