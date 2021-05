Hace ya un tiempo que la compañía japonesa Bandai Namco reveló el desarrollo de ‘Scarlet Nexus’, título que llamó de inmediato la atención gracias a su estilo visual y forma de juego.

Pero ahora que la nueva franquicia está muy próxima a salir a la venta, tanto en consolas como en PC, se ha liberado el video de apertura, el cual goza de un estilo basado en anime.

Esta animación desarrollada por el estudio Sunrise Inc. llega acompañada por el tema ‘Dream in Drive’, canción compuesta por el grupo de rock japonés The Oral Cigarettes.

‘Scarlet Nexus’ saldrá a la venta el próximo 25 de junio para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Video de apertura de ‘Scarlet Nexus’