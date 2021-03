En el mundo de los videojuegos las filtraciones están a la orden del día, y ahora fue la tienda virtual de Microsoft, la ‘Microsoft Store’ la que reveló ‘Tomb Raider: Definitive Trilogy’.

Así es, un paquete el cual reune la trilogía moderna de ‘Tomb Raider’, incluyendo todos sus contenidos descargables y fecha de lanzamiento: 18 de marzo.

Aunque para ser más claros, este colección no es una versión mejorada para las nuevas consolas, solo es un paquete el cual incluye ‘Tomb Raider: Definitive Edition’, ‘Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration’, y ‘Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition’.

Si aún no han jugado ninguno de estos tres títulos esta es la excusa perfecta para poder hacerlo. Solo queda esperar para saber el precio de lanzamiento.

VIDEO RECOMENDADO

Gameplay de ‘Shadow of the Tomb Raider’