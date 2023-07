Se dice que una imagen vale más que mil palabras, y gracias a una del usuario en Twitter, @algebra_sloth, se habría revelado lo que sería el logotipo oficial de ‘Call of Duty: Modern Warfare III’. Lo llamativo ahora es que luego de la publicación, ha sido la misma cuenta oficial de ‘Call of Duty’ en la misma red social la que reconoció esta filtración con un tuit de ella misma.

Detalles aparte, todo parece indicar que esta filtración formaba parte de lo que sería una campaña publicitaria de una bebida energética, en la que se puede apreciar a uno de los personajes de la franquicia, el ‘Capitán Price’.

🚨 BREAKING: Call of Duty: Modern Warfare III Logo Leaked



(image via @algebra_sloth) pic.twitter.com/loEIptydTi — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 24, 2023

Fuera de esto, y teniendo presente que la misma cuenta de ‘Call of Duty’ reconoció está filtración, no la confirmado totalmente. Y es que desde la misma Activision se había indicado que la nueva entrega que saldría este año sería una secuela de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’.

Solo queda esperar por los anuncios oficiales para saber la fecha de lanzamiento y plataformar a las que llegará el título.

Video análisis de ‘Modern Warfare II′

TE PUEDE INTERESAR