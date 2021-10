Estando ya a poco más de dos semanas para el lanzamiento de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, Square Enix y Eidos Montreal han publicado un nuevo video, uno de tipo musical inspirado en los años ochenta, al más puro estilo Heavy Metal, y que además trae uno de los temas originales del videojuego.

Esta canción se llama ‘Zero to Hero’, y fue creada para el videojuego por el grupo musical ficticio ‘Star Lord’, el mismo nombre que usa ‘Peter Quill’.

Detalles aparte, parte de la banda sonora también lo conformarán temas licenciados de cantantes o grupos como Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, Blondie y muchos otros más. Y si quieres escucharla, te compartimos este enlace.

Y como detalle extra, el disco completo del grupo ‘Star Lord’ también se lanzará por su cuenta al mismo tiempo que el videojuego, vale decir, desde el 26 de este mes.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ saldrá a la venta el 26 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch, esta última con una versión en la nube.

Nuevo tráiler de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’