Luego de que Owlcat Games y META Publishing recaudaran dos millones de dólares, además de una versión de prueba exitosa, se ha confirmado que la versión para consola de ‘Pathfinder: Wrath of the Righteous’ se lanzará el 1 de marzo de 2022 en PlayStation 4 y Xbox One.

Y para celebrar este anuncio, se ha publicado un nuevo tráiler el cual revela al villano principal y al elenco complementario que los jugadores pueden reclutar en sus viajes, esto fuera de otros detalles sobre los nuevos personajes, las mecánicas de juego y las transformaciones míticas.

Para luchar contra la invasión demoníaca, los gamers elegirán un camino mítico, que les otorga un conjunto de habilidades único, seguido de un arco narrativo distinto, que finalmente los llevará a su transformación mítica.

Detalles aparte, la versión para PC de ‘Pathfinder: Wrath of the Righteous’ se lanzará a nivel mundial el 2 de setiembre.

Nuevo tráiler de ‘Pathfinder: Wrath of the Righteous’

