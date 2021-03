Bandai Namco es una de las compañías que ofrece una gran cantidad de contenido post lanzamiento a sus títulos.

Y ahora, de forma sorpresiva, ha desarrollado durante la madrugada una presentación enfocada en videojuegos sobre ‘Dragon Ball’ la cual llevó por nombre ‘Dragon Ball Games Battle Hour’.

Durante este evento, se anunció que ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ recibirá un nuevo contenido (tercero), el cual estará enfocado en historias que no estuvieron presentes en la serie de televisión.

Es por esto que se pudo apreciar el primer tráiler de ‘Trunks: The Warrior of Hope’, contenido el cual se desarrolla en un futuro alternativo en donde ‘Gokú’ y todos los ‘Guerreros Z’ fueron vencidos por los ‘Androides 17’ y ’18′. Por el momento aún no se tiene una fecha para el lanzamiento oficial de este contenido pero se espera que llegue para mediados de este año.

Detalles aparte, otro de los anuncios que se dieron durante el ‘Dragon Ball Games Battle Hour’ fue la fecha de llegada de ‘Gogeta SS4′ a ‘Dragon Ball FighterZ’: 12 de marzo, por lo que todos aquellos que sean dueñps del ‘FighterZ Pass 3′ tendrán acceso de forma automática al personaje desde el 10 de marzo. Detalle aparte, el personaje tendrá un costo individual de 5 dólares.

Nuevo tráiler de ‘Dragon Ball Z: Kakarot’