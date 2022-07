Koch Media y Cardboard Sword han anunciado ‘The Siege And The Sandfox’, título basado en el género ‘metroidvania’ de sigilo, estará llegando a PC el próximo año.

Este videojuego se presenta como un título en dos dimensiones de estilo 16 bits, el cual promete una combinación de plataformas fluido y mecánicas de sigilo que dan un nuevo giro a un género clásico.

Pero eso no es todo, ya que además ‘The Siege And The Sandfox’ permitirá explorar un majestuoso palacio y las antiguas prisiones de un reino asediado, mientras descubrimos la verdadera amenaza, una nacida de la misma arena.

Detalles aparte, ‘The Siege And The Sandfox’ permitirá correr, saltar, deslizarse, balancearse y mucho más, además de navegar por el intrincado mundo del juego, y encontrar nuevos objetos y equipos para acceder a lugares antes inaccesibles.

Nuevo video de ‘The Siege And The Sandfox’