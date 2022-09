Para los gamers de PC, y que buscan una opción irreverente a lo conocido, desde Devolver Digital y Free Lives llegan buenas noticias con el anuncio de ‘Stick it to the Stickman’.

Este título, el cual llegará el próximo año, puede ser considerado como una “guía rápida” para todos aquellos que buscan ascender de forma rápida en su trabajo.

‘Stick it to the Stickman’ es un título en el que deberemos patear, disparar, luchar a puño limpio y más, contal de lograr nuestros objetivos además de aprender las técnicas empresariales más poderosas y llegar hasta lo más alto en la empresa.

A esto, no todo nuestro desarrollo deberá ser vertical, ya que podremos abrir filiales para así hacernos cargo de la competencia.

Nueva tráiler de ‘Stick it to the Stickman’