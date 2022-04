Para todos los fanáticos y gamers de ‘Final Fantasy XIV’ llegan muy buenas noticias. Y es quese anunció una nueva actualizacion para el videojugo la cual ofrecerá muchos cambios mejorando al experiencia de juego.

Si entramos en detalles, la nueva actualización llamada ‘Newfound Adventure Patch’, llegará de forma oficial el 12 de abril, y gracias a esta llegarán nuevos enemigos, calabozos y mucho más.

Además, y como se mencionó líneas arriba, los gamers que buscan aventuras en solitario podrán completar mazmorras y calabozos con personajes controlados por el juego mismo sin la necesidad de buscar otros gamers. Y como plus a esto, habrán nuevas misiones para el capítulo ‘Warriors of Light’.

Pero esto no es todo, ya que el modo multijugador también recibirá novedades con nuevas incursiones de hasta 24 gamers y que recibirá el nombre de ‘Myths of the Realm: Aglaia’, esto fuera de otros detalles como una nueva área residencial, nuevo modo de personalización, y más.

Nuevo tráiler de ‘Final Fantasy XIV’