Para suerte de todos los gamers que gustan de los buenos títulos, y más aún de los que ofrecen ese aspecto ‘retro’, Ubisoft trae de regreso ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition’, una edición más completa. Desde el 14 de este mes ya podremos encontrarlo en las tiendas digitales, además de ofrecer tres ediciones en físico.

‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition’ llega en formato multiplataforma.

RECORDANDO

Para el que no recuerde, o no haya jugado ‘Scott Pilgrim’, debo decir que fue una reinterpretación de la película que se estrenó en el 2010, la cual está basada en el cómic de Bryan Lee O’Malley. Aquí, básicamente debemos hacer frente a los siete ex novios de ‘Ramona Flowers’ siguiendo las mecánicas de cualquier juego del género del ‘beat ‘em up’, vale decir, ‘yo contra todos’.





‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game’ era el clásico juego en donde simplemente debíamos machacar a cualquier enemigo que tuviésemos por delante, pero además debíamos obtener las suficientes monedas para comprar comida y diversos accesorios en las tiendas que aparecerían en el camino, esto con la finalidad de mejorar nuestros ataques y vida. Así pues, debíamos golpear a nuestros enemigos para recoger monedas y mejorar nuestros niveles.

Además, el título de Ubisoft era versátil en toda forma, y rejugable en todo momento, ya que había que volver a visitar los escenarios ya jugados para obtener algunos ítems, esto con la finalidad de poder vencer a ciertos jefes más complicados. Aunque por otro lado, todo se solucionaba en gran medida si es que jugábamos con tres personas más, aunque con ciertos detalles a tener en cuenta.

NOVEDADES

Pero entrando de lleno a esta nueva versión, hay que decir si bien todo se ha respetado al juego del 2010 y resulta una entrega muy divertida, esta versión no presenta muchas innovaciones. Llega con el modo en línea cooperativo, el cual demoró en llegar al título del 2010, y los modos ‘Boss Rush’ (lucha contra ‘jefes’) y ‘Survival Horror’ (enfrentamiento contra ‘zombies’), los cuales se encuentran desbloqueados desde el inicio.

Además tenemos los modos ‘Battle Royal’ (‘todos contra todos’) y ‘Dodge Ball’ (‘matagente’), fuera de los personajes ‘Knives Chau’ y ‘Wallace Wells’ para seleccionarlos desde el inicio, esto fuera de los cuatros personajes base. Buenos complementos al modo ‘historia’, la estrella del título.

GRÁFICOS

Graficamente, sigue siendo divertido y se puede apreciar que los años no le han pasado factura a los diseños de Paul Robertson y su estilo del ‘pixel-art’, muy parecido al de otros títulos del género más recientes como ‘River City Girls’, entre otros.

CONCLUSIÓN

Para terminar este análisis, e indicar que este título es el regreso de un juego que desapareció en el 2014 por temas de licencia, debo decir que ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition’ es muy cómodo, además de ser la ocasión perfecta para que todos puedan disfrutar de este videojuego, en especial quienes se quedaron sin jugarlo hace años o (re)descubrir un gran videojuego en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, además de las nuevas consolas.

El titulo de Ubisoft ofrece siete niveles, guiños a otras franquicias y muy buenos retos en un universo para los más fanáticos de este mundo de los videojuegos que uno se pueda imaginar.

El análisis de ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition’ fue desarrollado gracias a una copia para PlayStation 4 enviada por Ubisoft.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, Google Stadia.

• DESARROLLADORA: Ubisoft

• GÉNERO: Acción, Beat ‘em up

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8

