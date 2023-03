No me cabe duda alguna que a cada año que pasa los títulos doble ‘AA’, aquellos que están entre las mega producciones y los títulos independientes, tienen un mayor grado de competencia. Y dentro de este grupo, podemos encontrar lo nuevo del estudio Mad Head Games, afincado en Serbia, ‘Scars Above’, un videojuego el cual ofrece una aventura espacial en tercera persona tomando claras referencias de otras franquicias, y que si bien no llega a ser perfecto o sobresaliente es un claro punto de inicio, y muy prometedor por cierto.

Si bien lo nuevo del estudio serbio no llega a ser una producción de gran factura, se disfruta muy bien.

EN LAS ESTRELLAS

La trama de ‘Scars Above’ es buena, simple y directa. Y es que vemos como se toman como referencias películas tales como ‘Alien’ o ‘Abyss’, esto para poder saber o conocer lo que es el origen de la vida en el universo, aunque no veremos grandes invasiones a nuestro planeta ni tampoco grandes escenas de combates al mismo estilo de cintas como las de Michael Bay. Aquí todo lo veremos desde la perspectiva de la científica ‘Kate Ward’, como una entidad conocida como ‘El Guardian’, el cual tiene planes muy ambiciosos.

Si bien lo nuevo del estudio serbio no llega a ser una producción de gran factura, se disfruta muy bien.

EL INICIO

Pero todo esto parte con la presencia de un gran objeto cerca de nuestro planeta, el ‘Metaedro’, una gran figura la cual nos hizo recordar incluso al ‘Caballero Negro’, el cual será investigado por la tripulación de la nave espacial ‘Scar’, entre la que se encuentra nuestra protagonista.

Pero todo esto tiene un giro de 360 grado cuando la nave se acerca demasiado al objeto, ya que toda la tripulación serán teletransportados a otro planeta, un mundo inhóspito el cual fue habitado de forma previa por otra civilización pero que sucumbió ante ‘El Guardian’. Es aquí, en donde la científica, junto a una entidad, averiguará que sucedió a sus compañeros como también detener la extinción de toda la humanidad.

Si bien lo nuevo del estudio serbio no llega a ser una producción de gran factura, se disfruta muy bien.

MECÁNICAS

Es aquí en donde lo nuevo de Mad Head Games pasa a ser un juego de disparos en tercera persona, el cual además hará uso de otras mecánicas de juego, como las de un ‘survival’ o de ‘exploración’, aunque no de una forma tan definida. Otro detalle, es ver como el uso de los elementos será un factor clave, ya que la electricidad, el fuego, el agua congelada y demás, podremos usarlos como armas contra los enemigos gracias a nuestras herramientas.

Todo esto se plantea de forma correcta, y el título es muy divertido. En este aspecto, hay una clara referencia a otros juegos como los de From Software con sus hogueras (puntos de guardado) o ‘Returnal’ aunque no llega a tener el mismo nivel del trabajo del de Housemarque. Y no me refiero solo a los disparos, sino que nuestro personaje es solo una humana ‘normal’ y no tiene ningún atributo como los de ‘Selene’, es decir no tiene el ‘dash’ dinámico, ya que solo podremos rodar de forma algo tosca, por ejemplo.

Si bien lo nuevo del estudio serbio no llega a ser una producción de gran factura, se disfruta muy bien.

Otro aspecto, y para remarcar, es el arsenal que tendremos a nuestro favor en nuestra aventura durante sus 15 a 20 horas de duración. Estas, y arma inicial de nombre ‘Vera’, solo serán el inicio, ya que conforme vayamos avanzando podremos gestionar modificaciones basadas en tres elementos: fuego, ácido y líquido congelante. Pero esto no es todo, ya que nuestra intrépida protagonista tendrá acceso a una serie de gadgets que serán de gran importancia.

Ahora bien, ‘Kate’ podrá hacer uso de una serie de habilidades, esto gracias a un árbol el cual resulta muy sencillo de acceder y que podremos completarlo de forma progresiva.

DETALLES

Ahora bien, un aspecto a tener presente en ‘Scars Above’ es la poca variedad de los enemigos, los cuales incluso pecan de repetidos pero con cambios en sus habilidades básicas. Contra estos, podremos incluso crear trampas con el entorno -disparar a bulbos de energía o romper una capa de hielo para que un enemigo se hunda- por ejemplo, pero lo principal será siempre aprovechar las debilidades de cada adversario.

A manera de compensación, tendremos los ‘jefes de turno’, los cuales si bien no son excesivos si son desafiantes y estoy seguro que más de uno sacará lo mejor de todo gamer para poder superarlo luego de aprender sus patrones y puntos débiles.

Si bien lo nuevo del estudio serbio no llega a ser una producción de gran factura, se disfruta muy bien.

Otro detalle a tener presente en ‘Scars Above’ es su linealidad, fuera de que en algún momento podamos encontrar un camino secundario. No tengo duda en decir que al título le hubiese caído bien un mayor número de caminos o senderos (‘Metroidvania’) esto para hacerlo un poco más abierto y no terminar siempre en obviedades que nos llevarán a las mismas recompensas como los puntos de información (‘experiencia’). Pero fuera de todo esto, el título es bueno en este aspecto.

Y como punto extra en este apartado, tenemos los rompecabezas (‘puzzles’), los cuales cuentan un grado de dificultad justa como para quedarnos atorados en un punto. Estos se encuentran muy bien planteados, no cortan el ritmo de juego y están basados en los entornos. Basicamente, habrá que encontrar códigos para abriri puertas.

GRÁFICOS Y SONIDO

Este tal vez sea el punto más llamativo del título, y en varios aspectos. Es decir, ‘Scars Above’ no impacta, pero esto se debe a que no es una superproducción. Esto se entiende, pero un poco más de trabajo no hubiese caído mal, ya sean las texturas tanto en rostros como en los entornos, lo cual desmerece un poco el trabajo. A favor, no tiene caídas de cuadro ni problemas de este tipo.

En cambio, el apartado sonoro destaca en todas sus aristas. El sonido de las armas presentan un muy buen trabajo y aún cambiando de elementos. La banda sonora es correcta transmitiendo sensaciones de soledad en todo momento. El título llega doblado y localizado, por que lo nadie se perderá ningún detalle.

Si bien lo nuevo del estudio serbio no llega a ser una producción de gran factura, se disfruta muy bien.

CONCLUSIÓN

El título de Mad Head Games, ‘Scars Above’, toma elementos de grandes franquicias que hemos disfrutado en los últimos años pero planteado todo en un juego de disparos en tercera persona y añadiendo otras mecánicas, aunque sin llegar a obras como las de From Software o Housemarque. El título, su primer trabajo, se disfruta; además es largo como también desafiante, y estoy seguro que todos aquellos que visiten este universo con expectativas no muy altas lo van a pasar muy bien.

El análisis de ‘Scars Above’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por PLAION para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Mad Head Games

• GÉNERO: Acción, Disparos en tercera persona, Aventura

• DISTRIBUIDOR: PLAION

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Scars Above’