Querer describir el reinicio de la franquicia de ‘Saints Row’ puede ser algo muy complicado, y es que tratar de mezclar drogas, pólvora, locura, buena música y diversión, junto a chistes de los más malos, puede llevar a uno directo a un centro psiquiátrico. Y es que luego de uno juegue este título la vida misma le resultará monótona y aburrida. Así que demos inicio a esta montaña rusa.

Si bien la trama no presenta grandes giros, el título de Volition es acción de principio a fin.

DE ‘LOSER’ A REY DEL CRÍMEN

En este reinicio de ‘Saints Row’ asumiremos el rol de un bueno para nada, un empleado que solo se dedica a obedecer órdenes en una megacorporación la cual se encarga de brindar seguridad, y que además vive en un departamento el cual se cae a pedazos junto a tres amigos, cada uno menos cuerdo que el otro.

Es así que nuestra historia comienza, una en la que los misterios están ausentes, y en la que los cuatro personajes se cansan de ser unos don nadie, para convertirse en los líderes pandilleros del crímen citadino. Así pues, las balas y explosiones serán el idioma de este grupo en crecimiento misión tras misión. Nos toparemos con mil y un guiños de tipo cultural, político y demás en forma de sátira. Eso sí, no esperen una trama de lo más rebuscada, aquí se irá directo al grano, tanto en sus misiones principales como secundarias.

Una nueva forma de combatir es sobre los vehículos.

LLEGANDO A ‘SANTO ILESO’

Ahora bien, toda nuestra aventura se desarrollará en un lugar, una ciudad muy bien planteada como peligrosa, ‘Santo Ileso’ . Un lugar ubicado al suroeste de Estados Unidos, el cual se divide entre la misma urbe y el desierto, algo similar a México y Las Vegas con diversos distritos tematizados, y en donde la paleta de colores jugará un papel muy importante para hacer de este lugar una ciudad de lo más realista.

De día, colores terrosos y en las noches el neón y luces harán que este lugar sea una ‘ciudad que nunca duerme’, aunque también hay detalles que se debieron haber pulido. Y es que no todo llega a la altura de lo esperado, ya que al acercanos para ver detalles, veremos que estos no están del todo bien desarrollados. A esto, hay que sumarle algunos ‘bugs’ (errores), pero me imagino que estos se irán corrigiendo luego de algunas actualizaciones y que no malogran la experiencia de juego.

En ‘Saints Row’ podremos incluso conducir tanques.

A JUGAR

Pasando al apartado jugable, el cual es uno de los puntos fuertes de’Saints Row’, debo decir que la propuesta desarrollado por Volition es directa, simple y adictiva, ‘arcade’ puro y duro. Pero hay algunos puntos a revisar, como la falta de funciones en el control del PlayStation 5 o la rara vibración del ‘DualSense’; es decir, no tenemos un ‘feedback’ o sensación de lo que estamos haciendo, ya sea conduciendo o disparando, por ejemplo.

Pero fuera de esto, el espectáculo es detallado e increíble, llegando a pensar que estamos delante de una película de Michale Bay. Y como plus a este punto, el apartado sonoro es de lujo, más aún con la banda sonora que nos acompaña en todo momento, y superando con creces a la de ‘GTA V’ o equiparando a la de’GTA Vice City’. Los diálogos llegan en inglés, aunque tendremos textos subtitulados localizados para nuestra región.

Lo nuevo de Volition nos permite conducir diversos vehículos.

Otro aspecto llamativo en lo referente a las mecánicas de juego y el manejo de armas son las ejecuciones, las cuales pueden incluso ayudarnos a recuperar vida. El título goza de muy buenas animaciones. Y todo esto va de la mano con las habilidades, un grupo de acciones las cuales podrán ir desde acestar un golpe con el puño ardiendo, lanzar minas, y más. Y como plus a esto, tendrmeos una serie de ventajas pasivas, y que nos permitirán desarrollar una serie de ventajas luego de desbloquear niveles gastando un dinero.

A MI GUSTO Y ESTILO

Ahora bien, en ‘Saints Row’ van a poder personalizar todo. Desde la creación de nuestro personaje hasta nuestras armas, estilo de ropa, vehículos, y demás. No hay límite alguno. Es más, el nivel de personalización se puede aplicar también a las opciones y accesibilidad, por lo que podremos modificar la sensibilidad, nuestro control, y demás. La verdad uno puede quedarse corto con todo lo que ofrece este título.

Las diversas locaciones de ‘Saints Row’ lucen muy bien trabajadas.

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que este reinicio de la franquicia de ‘Saints Row’ tiene algunos detalles a corregir, y que en algunos aspectos pueda parecer simple, es un título el cual cumple lo que ofrece, de acción pura y dura, el cual tiene como objetivo principal el que uno se divierta haciéndola de mafioso, ya sea en solitario o en cooperativo, y que el completarlo en su totalidad va a requerir muchas horas. Altamente recomendable.

El análisis de ‘Saints Row’ fue desarrollado gracias a una copia digital para consola PlayStation enviada por Deep Silver.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

• DESARROLLADORA: Volition

• GÉNERO: Aventuras, Acción, Combate

• DISTRIBUIDOR: Deep Silver

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de ‘Saints Row′