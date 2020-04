Los videojuegos del género mundo abierto (‘Sandbox’) son bastante populares en todos los sistemas, excepto en Nintendo Switch. 'Saints Row 4 Re-Elected’ es uno de los pocos juegos de este género que tienen la suerte de llegar a la consola y aquí conoceremos qué tal ha salido este videojuego de Deep Silver.

Una de las fortalezas de ‘Saints Row 4 Re-Elected’ es que se enfoca en ofrecer diversión pura y dura, sin tomarse las cosas tan en serio. El juego no se toma en serio, ni a la historia, ni en la jugabilidad. Pero esto no es algo malo ya que regala momentos muy divertidos, y aunque no han sido los más originales, si muy satisfactorios.

COMENZANDO

Desde la creación de nuestro personaje, sabemos que estamos ante un título que se ríe de sí mismo, desde las referencias culturales que podemos utilizar, hasta guiños a luchadores conocidos como ‘Hulk Hogan’ o ‘John Cena’.

A nivel de historia, nosotros somos el presidente de Estados Unidos y en medio de una conferencia de prensa es atacado por unos alienígenas. A raíz de eso, nuestra misión no solo como héroe, sino como presidente es salvar a la humanidad. Un punto adicional al carisma de los personajes, las conversaciones entre ellos y cómo reaccionan ante los detalles de la historia. Incluso el protagonista, a pesar de no tener un modelo definido, puede ser un gran personaje, mejor que muchos que vemos en la actualidad.

El título de Deep Silver ya se encuentra disponible para Nintendo Switch.

ACCIÓN A DISCRECIÓN

Todo se desarrolla es dos entornos, primero una simulación de la ciudad, donde tendremos habilidades y poderes a nuestra disposición, y nuestra base. La historia aunque suene sencilla y descabellada, sirve como premisa para crear situaciones muy absurdas y graciosas por momentos. ¿Escapar de una nave alienígena mientras estamos desnudos? ¿Montar una nave espacial mientras escuchamos la canción ‘What is love’? son algunos de los ejemplos más destacados.

El mapa de la ciudad a pesar de que no es el más grande, sirve como entorno suficiente para realizar misiones principales, secundarias y muchas actividades para mejorar a nuestro personaje. Cada una de estas actividades roza lo fantástico, siempre utilizando la idea de encontrarse dentro de una simulación para justificar la misión y estas van desde simples carreras hasta destruir todo a nuestro paso.

GRÁFICA, MECÁNICAS Y SONIDO

Gráficamente es un título no muy exigente y se nota que no fue creado para Nintendo Switch. Y aunque no se ve mal en nuestro televisor, hay muchos efectos y partículas que se encuentran desfasados y por momentos no consigue mantener un animación de cuadros estable, algo que puede ser comprensible debido a la cantidad de caos que sucede en el título.

A nivel de mecánicas, la consola no es la mejor para disfrutar del título. Los controles analógicos no son muy cómodos para jugar los títulos de disparos y se dificulta la experiencia. Se ha optado por utilizar el sensor de movimiento pero tampoco es una opción del todo viable. Sin duda, la forma en la que más disfrute el título fue con el mando ‘Pro’.

CONCLUSIÓN

‘Saints Row 4 Re-Elected’ es una experiencia divertida, aunque no quiere ser el juego de mundo abierto más realista. Quizás Nintendo Switch no es la mejor opción para disfrutar del título pero sin duda llevar un juego de este magnitud a todos lados es una opción muy atractiva. ‘Saints Row 4 Re-Elected’ es una opción segura si quieres divertirte por horas junto a una historia sin sentido, pero que no deja de ser muy divertida.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital de ‘Saints Row 4 Re-Elected’ enviada por Deep Silver. ‘Saints Row 4 Re-Elected’ ya se encuentra disponible en la tienda de Nintendo Online.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PS4, Xbox One

• DESARROLLADORA: Volition Inc.

• GÉNERO: Acción, Aventura, Mundo Abierto

• DISTRIBUIDOR: Deep Silver

• ​PUNTAJE: 7.5