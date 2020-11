Estamos entrando ya a nueva generación de consolas, la cual llega con grandes títulos de lanzamiento, detalles técnicos y otros aspectos más, pero de la nada se anunció ‘Sackboy: A big adventure’, un título que luego de haberlo jugado, sorprende mucho, y sin hacer ruido. Pero antes de comenzar con su análisis, hay que aclarar que esta entrega no es un título exclusivo de PlayStation 5, sino que también se puede disfrutar en PlayStation 4, al igual que la versión estándar de ‘Spider-Man: Miles Morales’.

HABÍA UNA VEZ

Ahora bien, ‘Sackboy: A big adventure’ no es un ‘LittleBigPlanet’. El título creado por el estudio Media Molecule era muy ambicioso y gozaba de un componente creativo muy grande, fuera de saltar, resolver rompecabezas (‘puzzles’) o generar una gran comunidad, mientras que lo nuevo de Sumo Digital no es esto, sino un título de plataformas, ni más ni menos. Así es, un excelente título de plataformas, el cual si bien no inventa nada, lo que presenta lo hace a lo grande y mejorando notablemente en esos sutiles detalles en donde fallaba ‘LittleBigPlanet’, como la precisión de los controles.

La trama que nos presenta ‘Sackboy: A big adventure’ no es su punto fuerte. aunque esta tampoco flojea. Es más, se pueden jugar los niveles sin mayores explicaciones y todo habría funcionado de igual forma, pero la desarrolladora Sumo Digital utilizó una serie de personaje para crear una historia, la cual además hace uso de un interesante manejo de díalogos... y chistes. Fuera de esto, el mundo de ‘Sackboy’ y sus amigos estaba tranquilo hasta que aparece ‘Vex’, el villano de turno que busca destruír todo. Y ahí, asumiendo el rol del carismático personaje, partimos para arruinarles sus planes. Nada nuevo, salvo los personajes que nos guiarán en nuestra aventura, graciosos y que alegrarán el camino a todos.

FORTALEZAS

Donde el juego se luce a lo grade es en el manejo de sus mecánicas, ya que saltar, golpear, y poder hacer uso de diversos objetos resulta muy entretenido, aunque sean las acciones básicas. Fuera de esto, poco a poco podremos hacer uso de armas y otros objetos, pero al igual que la franquicia, basicamente todo se centra en recoger el máximo de orbes de cada nivel. Estamos seguros que la versión de PlayStation 5 habrá sacado mayor partido al nuevo control y funciones del ‘DualSense’, ya que en nuestro caso hemos analizado la versión para PlayStation 4.

Otro detalle interesante es la cámara del juego, la cual no es libre. No podremos moverla a nuetro gusto, pero valgan verdades, no hace falta para nada, ya que el trabajo de Sumo Digital es muy bueno y preciso en este aspecto.

DETALLES

Ahora bien, el hecho de que estemos hablando de un título de plataformas con apariencia infantil no significa que sea fácil o sencillo, por que conforme vayamos avanzando en niveles, la dificultad irá aumentando sin llegar a niveles imposibles, claro. Y es que el diseño de niveles cumple y muy bien, partiendo de unos sencillos hasta llegar a aunténticas locuras que más de uno buscará repetir y rejugar una y otra vez, con los ya mencionados orbes a recoger, además de un tipo de moneda especial que servirá para comprar trajes y otros objetos cosméticos y unos orbes azules que permitirán desbloquear niveles.

A JUGAR

‘Sackboy: A big adventure’ es un título que podemos jugar en solitario o en compañía de otros tres jugadores más. El modo en línea llegará más adelante. Detalle aparte, hay niveles específicos que solamente podremos completarlos con otros jugadores. No es que sean complicados, sino que no se pueden jugar si jugamos en solitario. Y como plus a los niveles, los cuales gozan de un apartado artístico el cual es maravilloso gracias a su paleta de colores, hay algunos de ellos que al momento de jugarlos vamos a escuchar temas musicales de artistas conocidos.

CONCLUSIÓN

Ya para ir terminando est análisis, debo decir que ‘Sackboy: A big adventure’ es un título que muchos pasaban por alto y que no lo tenían en su radar, pero es sin duda un gran videojuego. Promete dos cosas bien claras, juego de plataformas y diversión, y lo cumple. Si les gusta este género, no tiene pierde, y si tienen hijos en casa, mejor aún, pues es una opción perfecta para pasar el rato en familia.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Sackboy: A big adventure’ para PlayStation 4 enviada por PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, PS5

• DESARROLLADORA: Sumo Digital

• GÉNERO: Plataformas

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 8.5

