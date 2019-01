'S.O.N.' muestra sus claustrofóbicos entornos en su nuevo video [VIDEO]

RedG Studios ha publicado un nuevo video de su próximo título de terror en primera persona 'S.O.N.' Este nuevo videojuego, exclusivo para PlayStation 4, debió haber sido publicado el pasado mes de diciembre, pero un retraso lo ha dejado sin fecha de lanzamiento oficial, aunque este nuevo material finaliza con las palabras 'coming soon' (próximamente).



'S.O.N.' es un videojuego el cual se plantea con largos pasillos, lugares con decoraciones creativas y crípticas pintadas en las paredes, lo cual nos deja claro qué se podrá encontrar durante el juego de terror con tintes de thriller psicológico.



Además, el protagonista de este videojuego, 'Robert Alderson', es un hombre que se adentra en un misterioso bosque de Pensilvania, el cual es conocido por lo lugareños como 'South of Nowhere' ('Al sur de ninguna parte'), en busca de su hijo que ha desaparecido. El por qué desapareció es algo que deberemos investigar y descubrir, pero al parecer y según los mensajes que podemos ver en las paredes, 'Robert' no es una persona tan buena como parece serlo.



Por ahora, solo nos queda apreciar este nuevo tráiler mientras esperamos su lanzamiento.