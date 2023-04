Hace poco, tuvímos la oportunidad de poder probar en forma de adelanto ‘Route 96: Mile 0′, un título que se plantea a manera de precuela de ‘Route 96′. Este nuevo videojuego, nos presenta la trama de dos jóvenes que escapan de su realidad de varias formas, ya sea abstrayéndose o abrir los ojos como si fuese adultos, pero de una o de otra manera, toda decisión cambiará sus vidas, incluyendo varias introspecciones musicales.

Así pues, la desarrolladora Digixart, vuelve a explotar en gran forma todo este universo pero en nuevas formas. Es decir, desde el inicio tenemos la fantasía adolescente y la realidad, cruda. A esto, hay que sumarle muy buenos temas musicales, reflexiones de tipo atemporal y lo más importante, que nosotros nos cuestionemos el entorno de ambos personajes y sus propias convicciones.

El título de Digixart llega tanto a la actual y pasada generación de consolas, además de PC.

LO MEJOR

Me queda claro que uno de los pilares de ‘Route 96: Mile 0′, aparte de su narrativa o forma de juego, es su alegría y momentos crudos. Es decir, me refiero a la dinámica que se muestra entre ‘Zoe’ y ‘Kaito’, los mejores amigos y al mismo tiempo un par de pandilleros, dos jóvenes que si bien pasan juntos en su refugio ocultándose de lo que es una vida adulta, no pueden dejar de tener una visión opuesta a su realidad, en especial la política socialcomunista.

Es decir, en ‘Route 96: Mile 0′ tendremos un claro mensaje político pero que no sigue ninguna ideología o dogma, sino a los mismos momentos o circunstancias, y no apuntando hacia lo más fácil, ósea un régimen autoritario, sino que es lo que sucedería a futuro con este.

Y entre todo esto nuestros personajes bailarán en un torbellino de circunstancias y dudas, junto al miedo de dar un paso al vacío o salir de esa ‘zona de confort’.

El título de Digixart llega tanto a la actual y pasada generación de consolas, además de PC.

DOS CAMINOS

Ahora bien, todo esto lo podremos vivir entre dos reflejos citadinos, ‘White Sands’ y ‘Petria’. Es decir, mientras la mitad de la ciudad vive en una zona acomodada entre lujos y hermosos paisajes y de la mano del gobierno, la otra parte es una urbe en decadencia tratando de subsistir y sobrevivir explotando petróleo. Pero lo más llamativo, es que ambos casos se visualizan como una cárcel, solo que un lado tiene barrotes dorados y la otra de óxido.

En este contexto, y la descarada manipulación mediática, tenemos a estas dos almas gemelas, ‘Zoe’, la hija del ministro petrolero con una vida de lujos; y ‘Kaito’, un repartidor de periódicos que ayuda a su familia. Dos personajes con destinos opuestos, pero que cada tarde pasan el tiempo juntos en su refugio, sin darse cuenta que sus mundos acabarán por colisionar a futuro.

El título de Digixart llega tanto a la actual y pasada generación de consolas, además de PC.

¿LOS MALOS?

A esto, y como todo juego de aventuras, hay un grupo de ‘villanos’: ‘La Brigada Oscura’. Una facción rebelde a la que se le atribuye toda desgracia de la ciudad. Y como el gobierno controla la ciudad, no hay margen para las dudas, los cuestionamientos o la misma verdad. Todo está controlado, y si uno se rebela le caerá la mano dura de las fuerzas del orden.

REBELIÓN MUSICAL

Pero, ¿qué movimiento rebelde puede surgir sin buena música?. Así es, ‘Route 96: Mile 0′ nos permitirá jugar con ‘Zoe’ y ‘Kaito’, desde una vista en primera persona y cuestionarnos todo aquellos que se supone es cierto en forma de acciones, decisiones, preguntas y respuestas, pero todo esto llega acompañado de tramos musicales los cuales son momentos de inflexión y que se presentan como videoclips en donde ambos personajes, en sus patines y skate, deberán sortear en forma de minijuegos viajes emotivos.

Todo esto mientras somo nosotros lo que deberemos tratar de llevar el ritmo y superar diversas pruebas para que ambos personajes puedan evolucionar, dándonos cuenta que al final de esto surgirán nuevas dudas.

¿PROBLEMAS?

Pero no hay que de preocuparse, ya que ‘Route 96: Mile 0′ sabrá guiarte en todo momento para que nadie se quede atorado. Y si uno de los temas musicales resulta muy complejo, a los pocos intentos el juego nos preguntará si queremos pasar al próximo ‘checkpoint’.

Ahora bien, el título de Digixart presenta algunos detalles a mejorar, en especial al inicio y al final. Y es que sería ideal que uno juegue primero ‘Route 96′, por ejemplo, para poder entender muchas cosas más.

Otro detalle más, es la duración del título. Y es que si bien ‘Route 96: Mile 0′ ofrece algunos minijuegos, coleccionables o tratar de superar nuestros récords, en tan solo un par de tardes podremos haberlo terminado. Eso sí, hay varios finales, por lo que es altamente rejugable.

El título de Digixart llega tanto a la actual y pasada generación de consolas, además de PC.

CONCLUSIÓN

‘Route 96: Mile 0′ es un título que cumple lo que ofrece. Ofrece una historia con debates internos, momentos musicales muy bien planteados y dura lo justo y necesario, fuera de ser rejugable y llega a un excelente precio, 13 dólares. Aunque por otro lado, el título que un peldaño debajo de lo ya visto en ‘Route 96′.

El análisis de ‘Route 96: Mile 0′ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Digixart para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Digixart

• GÉNERO: Aventura, Tercera persona

• DISTRIBUIDOR: Plaion

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Route 96: Mile 0′