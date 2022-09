Tras casi un año, la sexta temporada de ‘Rick and Morty’ ha llegado, pero eso no fue todo lo que pudímos apreciar con relación al científico y su nieto, ya que una serie de comerciales protagonizados por estos personajes han comenzando a dejarse ver, pero en especial uno de ‘God of War Ragnarök’.

Y es que estando ya a solo un par de meses para que el esperado videojuego llegue a todos los mercados, hemos podido ver a este duo promocionando la nueva aventura de ‘Kratos’ y ‘Atreus’.

En el comercial, podemos ver al científico raparse el cabello y pintarse el rostro al mejor estilo de ‘Kratos’, mientras que su nieto recibe un arco y flecha, de juguete, esto para asumir el papel de ‘Atreus’, además de la aparición del hacha ‘Leviathan’ y comentarios acerca de las mejoras del juego y el clásico humor de la franquicia.

‘God of War Ragnarök’ saldrá a la venta el 9 de noviembre para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Nuevo tráiler de ‘God of War Ragnarök’