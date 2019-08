Se revela el primer tráiler oficial del nuevo 'Need for Speed Heat' [VIDEO]

Tal y como se esperaba, Electronic Arts y Ghost Games han revelado de forma oficial el primer tráiler de 'Need for Speed Heat' , el nuevo videojuego de carreras en su canal oficial de Youtube.

En este material, podemos apreciar las clásicas competencias de autos a grandes velocidades en la costa este de Estados Unidos, siempre acompañado con un estilo neón, característico a juegos de ámbito similar tales como 'GTA: Vice City'. entre otros.

Aunque hay que dejar en claro algo, si bien el tráiler y el videojuego gozan de un estilo clásico de los ochentas, esto no se aplicará totalmente, ya que vemos aspectos más actuales también. Como detalle extra, el modo historia de 'Need for Speed Heat' tendrá una gran importancia en el videojuego, ya que durante los días competiremos en el 'Speedhunters Showdown', una competencia oficial en donde podremos ganar dinero para personalizar y actualizar nuestro garaje de autos; y por la noche, arriesgaremos todo para construir nuestra reputación en carreras callejeras en donde un grupo de policías corruptos deambula por las calles, listo para arrestarnos y quitarnos todas nuestras ganancias.

'Need for Speed Heat' llegará el 8 de noviembre a PlayStation 4, Xbox One y PC. Pero si no puedes esperar, puedes jugarlo antes que nadie desde el 5 de noviembre con 'EA Access' y 'Origin Access Basic' o suscríbete a 'Origin Access Premier' para obtener acceso al juego completo en PC.