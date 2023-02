Desde hace ya un tiempo, Sony viene publicando títulos exclusivos de PlayStation 5 que pasan ahora a PC, algo que resulta muy bueno, y en especial para los gamers de dicha plataforma. Este es el caso de ‘Returnal’, un título del que muchos no esperaban mucho, pero que superó todo para convertirse en una tremenda sorpresa.

Pero para este análisis, no vamos a tocar partes de trama o detalles relacionados a esta, ya esto lo pueden ver en nuestro análisis previo del juego en PlayStation 5. Ahora, toca hablar de lo nuevo, el apartado técnico del título en PC, y que lo convierte en el mejor ‘port’ a la fecha.

El título de Housemarque debe tomarse como un referente para futuros videojuegos en PC.

LO PRIMERO

De todas las conversiones de PlayStation 5 a PC, está a mi juicio es la más importante. Y es que ‘Returnal’ es netamente pura jugabilidad, por lo que no me queda duda alguna que el título de Housemarque es una mezcla de increíble factura entre la manera de juego y su apartado visual. A esto habría que sumarle su excelente audio en 3D, el muy bien aplicado uso de gatillos, la vibración del control ‘Dual Sense’, y más. Todo esto hace que esta versión sea la mejor de todas.

El título de Housemarque debe tomarse como un referente para futuros videojuegos en PC.

UN PARADÍGMA

Esta versión debería tomarse como ejemplo, ya que se nota cómo los desarrolladores se han tomado el trabajo de plantear cosas interesantes. Un ejemplo de esto es ver como el ‘benchmark’, aquella herramienta la cual nos permite comprobar de forma rápida como funcionar el juego en nuestra PC, algo que no se ve en casi ningún juego, y el que lo tiene solo ofrece un par de pasos o un informe básico.

El título de Housemarque va más allá, ya que podremos ver informaes al detalles de aspectos gráficos, como la iluminación y particular, por ejemplo. Algo no visto antes, y que debe tomarse como referente obligado para títulos futuros.

Otro de los aspectos que marca un claro punto de avance en esta versión a PC a diferencia de otros títulos para esta plataforma es el audio o sonido. Y es que tendremos desde opciones básicas om clásicas, como Estero, 5.1 y 7.1, o por otro lado usar otras más avanzadas como Dolby Atmos, o incluso opciones de audio 3D, tales como Resonance Audio y Auro 3D. Además, cada una de estas opciones se podrá personalizar en gran medida.

El título de Housemarque debe tomarse como un referente para futuros videojuegos en PC.

DETALLES

Ahora bien, no todo es perfecto. Y es en el apartado de video en donde se notan algunos detalles a tener presente, las cuales son más que seguras se deban a la misma PC.

Por ejemplo, y como ya apuntamos anteriormente, ‘Returnal’ en PC goza de una gran cantidad de opciones las cuales van desde manejo gráfico o iluminación e incluo el trazado de rayos, pero incluso con todo esto y más no permite que el título de Housemarque corra a una cantidad de fotogramas por segundo de forma estable en equipos antiguos.

Otro punto es la evidente caída de cuadros de forma puntual. Claro, no son muchas ni malogran la experiencia de juego, pero ahí están. Seguramente con algunas actualizaciones se irá corrigiendo esto.

Pero fuera de esto, y algún que otro detalle, el título corre de forma correcta con 16GB de RAM, no haciendo falta 32.

EL CONTROL

Y con relación al tema de los controles, se nota que ha habido un gran trabajo en este apartado para quel titulo de PlayStation 5 se pueda jugar de forma correcta en PC haciendo uso del mouse y teclado. A esto, se ha añadido todo detalles y características del ‘DualSense’, pero siempre que juguemos con un control conectado por USB. Pero sea de una forma o de otra, ‘Returnal’ se juega muy bien, ya depende del gusto de cada uno por cual tipo de control opta.

El título de Housemarque debe tomarse como un referente para futuros videojuegos en PC.

CONCLUSIÓN

‘Returnal’ es una gran versión para PC, y no me equivocaría en decir que es la mejor de todas, incluso dejando atrás a la de ‘God of War y ‘Horizon’. Y si bien no es perfecta, no hay actualización o parche alguno que arregle esto. Pero queda claro que es una entrega a la que se le ha puesto empeño y trabajo, y que permite que cada gamers pueda configurar el título a su estilo hasta el más mínimo detalle.

El análisis de ‘Returnal’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título para PC enviada por PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PC

• DESARROLLADORA: Housemarque

• GÉNERO: Acción, Disparos en tercera persona, Arcade

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 9

Video análisis de ‘Returnal’ en PS5