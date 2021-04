Housemarque es una empresa finesa de videojuegos que siempre nos ha entregado títulos más que interesantes, siendo ‘Super Stardust’ o ‘Resogun’ los que más presencia tienen en la memoria de los usuarios. Muchos años después y con una nueva generación en el horizonte, esta desarrolladora presenta su nuevo trabajo llamado ‘Returnal’ que bebe, indudablemente, de todos sus trabajos anteriores.

‘Returnal’ llega en exclusiva para PlayStation 5.

AL INFINITO

En ‘Returnal’ tomaremos el papel de ‘Selene’, una científica espacial que se ve atrapada en el extraño planeta de ‘Atropos’ en busca de algo llamado ‘La Sombra Blanca’. Este es el primer motor del juego, tratar de descifrar el significado del término y entender que es lo que sucede en el planeta.

‘Returnal’, al ser un juego del género ‘Roguelike’, plantea entornos generados de forma aleatoria en cada partida y esto tiene una explicación científica que se explica en los primeros minutos del juego, por lo que es muy interesante la ejecución y que además no se siente forzado en lo absoluto.

DETALLISTA

Que sea una aventura en tercera persona, hace que el entorno se pueda lucir en todo su esplendor, resaltando a primera vista el gran trabajo de diseño e iluminación. Aquí es donde el juego llega a otro nivel, ya que al tener elementos del género ‘Bullet Hell’, muchos son los elementos en pantalla y como vimos en ‘Resogun’, antiguo trabajo de Housemarque, el juego muestra una trabajo de particulas sobresaliente donde una batalla puede ser intensa gracias a un alucinante trabajo visual.

La cantidad de enemigos también es la adecuada, teniendo un máximo de tres por sección sin incluir a los temibles jefes finales de cada área, que son el plato fuerte del juego. Cada batalla con estos poderosos enemigos es larga, intensa y todo un despliegue visual impresionante. El juego tiene las secciones muy marcadas, todas divididas por un portal y que será de fácil acceso una vez hayamos completado el área.

TODO CUENTA

A pesar de que la historia no es profunda, esconde más de una sorpresa y todo se cuenta mediante recuerdos, audios y demás. Mención honrosa a las secuencias en primera persona que, a pesar de no tener elementos de acción, logran potenciar la narrativa de una forma correcta. Van a pasar muchas horas para tratar de entender el misterio que encierra ‘Atropos’ y gracias a audios y detalles, como la casa de ‘Selene’, serán vitales para descifrar la historia.

El juego, debido a su estructura, te animará a probar distintas armas y habilidades en cada recorrido ya que varias ventajas se activan mientras más uses un arma. Esto es muy importante ya que algunas armas son más efectivas contra los enemigos debido a sus características especiales.

EL CONTROL

Aquí es donde entra el ‘DualSense’, el control del PlayStation 5, ya que las sensaciones del juego (como la lluvia o incluso la recarga del arma) son bastante positivas y debido a las características hápticas es posible activar un ataque especial si es que apretamos el gatillo izquierdo en su totalidad. Esto puede confundir en un inicio, pero es una característica que está presente y espero se aproveche en otros títulos a futuro.

A REVISAR

Si bien la idea de ser un ‘Roguelike’ es interesante y muy bien justificada, una vez al terminar no encuentras motivos suficientes para continuar nuevamente con una aventura. También un detalle que a tener presente es que el juego siempre empieza desde el inicio, eso quiere decir que si sales de la partida por algún motivo (o algún error del sistema), tendrás que empezar desde cero, perdiendo todo tu avance.

GRÁFICOS

Visualmente está muy bien logrado y se puede observar el mimo del estudio, pero no es algo que exprima en su totalidad a la nueva PlayStation 5. Incluso, se podría decir que el prometido sistema de trazado de rayos que fue anunciado como detalle importante dentro del juego, no funciona y queda totalmente desaprovechado. Quizás el error fue mencionarlo pero hay otros juegos, como ‘Demon´s Souls’, que no aprovechan esta tecnología y tienen un mejor trabajo de iluminación.

CONCLUSIÓN

‘Returnal’ es un gran trabajo de Housemarque y se nota que es el juego más ambicioso del estudio ubicado en Finlandia. Quizás este sea el proyecto de maestría para sus futuros trabajos. Siempre aplaudo que los estudios vayan de más a más y se nota que toda la experiencia conseguida en sus videojuegos previos han sido plasmados en el desarrollo de este título.

El análisis de ‘Returnal’ fue desarrollado gracias a una copia del título para PlayStation 5 enviada por PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5

• DESARROLLADORA: Housemarque

• GÉNERO: Acción, Disparos, Tercera persona

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Returnal’