Hablar de ‘Monkey Island’ equivale a hablar de la historia de los videojuegos; una época en la que la imaginación humana jugaba uno de los papeles más importantes en el desarrollo de la narrativa dentro de las historias. Una época en la que los modernos procesadores gráficos aun no llegaban a mostrar imponentes paisajes o detallados personajes. Una época que se varia de una historia y de las capacidades de la mente humana. En especial una época que llevo a los videojuegos lo que hoy conocemos como aventuras gráficas.

Lo nuevo de Devolver Digital ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

SECUELA

Por aquel entonces muchos videojuegos usaban como base narrativa para contar sus historias, solo el uso de textos en pantalla e imágenes en ‘pixel art’. De esta manera invitar al jugador a vivir una aventura que requería tomar decisiones entre una lista de posibles actividades.

Una serie de mecánicas que vieron sus orígenes en los míticos títulos de rol de tablero y que luego arribaron a plataformas caseras como Atari y PC, y que luego con el ingreso del teclado y mouse terminaron por sentar las bases de los títulos conocidos como ‘point and click’.

‘Return to Monkey Island’ es la secuela de una saga que vio sus inicios durante el inicio de la década de los noventa gracias a la mítica LucasArts. En ella viviremos las aventuras del postulante a pirata, ‘Guybrush Threepwood’, quien lucha por el amor de la bella ‘Elaine Marley’, gobernadora de la isla de ‘Melee’ , y quien a su vez debe enfrentarse al malvado pirata zombie ‘LeChuck’, mientras busca hacerse con el secreto de ‘Monkey Island’.

Tras una serie de entregas que cubrieron desde 1990 hasta el 2011 con un promedio de siete entregas que van desde secuelas, ‘remakes’ y recopilatorios. Muchos de los cuales pasaron desde el mítico formato del diskette, CD-Rom y terminando en una serie de recopilatorios para la PlayStation 3, Xbox 360 y PC mediante los actuales formatos digitales.

LO NUEVO

‘Return to Monkey Island’ es más que una secuela, pues esta reciente entrega representa la continuación de un título que formo parte de la vida de muchos videojugadores. Las desavenencias y victorias cómicas de ' Guybrush ' y compañía fueron parte de la niñez de muchos de nosotros y ahora gracias al desarrollo de Terrible Toybox y al equipo de Devolver Digital, podemos volver a disfrutar luego de ya casi once años.

Lanzado en esta oportunidad para la Nintendo Switch y PC a través de la plataforma Stem, ‘Return to Monkey Island’ retoma la historia original y poco a poco llega a agregar sutiles mecánicas propias.

‘Return to Monkey Island’ se destaca por jugar con situaciones cómicas y absurdas, que van desde buscar monedas en letrinas, gastar bromas y juegos de palabras. Sin duda esta nueva entrega respira mucho de las entregas originales sin despegarse mucho de la raíz que cautivo corazones en los noventas.

Frente a la historia de esta nueva entrega volvemos a ponernos en los zapatos de ‘Guybrush’, así como sus locas y desenfadadas aventuras piratas. Volveremos a muchas de las ubicaciones de las entregas anteriores e inclusive muchos personajes que robaran más que la nostalgia.

Los rompecabezas y acertijos no pueden faltar en esta entrega. Al encontrarse dentro de un título que mantiene las mecánicas de novela gráfica con secuencias de ‘point and click . Donde se vuelve a utilizar el mouse en la versión de PC y el uso de la pantalla táctil en la Nintendo Switch. ‘Return to Monkey Island’ invita a recorrer cada rincón del mapa, buscar debajo de cada tapete, mueble, cartel y puerta que se muestre en pantalla. Utilizando cuanto ítem retorcido encontremos para poder superar acertijos y disfrutar de la aventura.

GRÁFICO Y SONIDO

Frente al apartado gráfico, este si demuestra notables mejoras, que van desde diseños estilo cartoon, una paleta de colores viva y brillante. Personajes y escenarios minimalistas, pero con una fuerte identidad que no defrauda frente al desempeño del aspecto técnico del título. El diseño se encuentra a cargo de Rex Crowle quien ya habíamos podido disfrutar en títulos como ‘LittleBigPlanet’ . Frente al apartado musical, este goza de mucha nostalgia y con secuencias que transmiten no solo el drama sino también la aventura y comicidad dentro es esta mítica saga de piratas.





CONCLUSIÓN

Sin duda Return to ‘Monkey Island’ busca conquistar a sus fieles seguidores, así como también cautivar a los nuevos. Con una historia bien contada, entretenida y sobre todo épica. Personajes que nos sacarán más de una sonrisa y una mecánica narrativa que no pasa de moda y que harán disfrutar a más de uno, mediante desafíos moderados y un apartado grafico digno de un libro de cuentos de piratas.

El análisis de ‘Return to Monkey Island’ fue desarrollado gracias a una copia digital para Nintendo Switch enviada por Devolver Digital.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: Terrible Toybox

• GÉNERO: Point and Click

• DISTRIBUIDOR: Devolver Digital

• PUNTAJE: 9

Tráiler de ‘Return to Monkey Island’