Atención gamers de equipos y dispositivos móviles, Devolve Digital anunció que el aclamado videojuego ‘Return to Monkey Island’ ha llegado a la App Store y Google Play.

Los aspirantes a piratas y los fanáticos de la legendaria serie ya pueden tener en sus manos la aclamada secuela de Terrible Toybox a través de sus teléfonos y tabletas a partir. Para bucaneros y gamers nuevos en el Caribe, prepárense para misterios, intrigas y numerosos folletos informativos.

La enredada historia del secreto más famoso de ‘Monkey Island’ comenzó hace más de 30 años en la mente de los creadores Ron Gilbert y Dave Grossman. ‘Return to Monkey Island’ retoma la historia del aspirante a pirata ‘Guybrush Threepwood’ al final de ‘Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge’ de 1991, devolviendo a la vida el viaje de los creadores antes de dirigirse a aguas aún más locas.

Y si aún no has podido ver nuestro análisis, puedes hacerlo desde este enlace y no perdete ni un solo detalle.

Tráiler de ‘Return to Monkey Island’