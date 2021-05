Estamos seguros que muchos gamers han estado esperado el lanzamiento de ‘Resident Evil: Village’. Es por esto que gracias a que Capcom nos envió una copia de este título, hemos desarrollado el análisis de todo lo que podremos encontrar en este videojuego, y de si merece la pena o no comprarlo.

‘Resident Evil: Village’ ofrecerá grandes momentos de suspenso y terror.

APUNTANDO ALTO

Lo primero que se puede decir es que esta entrega resulta ser de lo más ambiciosa, tanto así que su desarrollo comenzó algo después de ‘Resident Evil VII’, por lo que la continuación de este juego estaba más que asegurado. Y si comparamos este nuevo videojuego con el anterior, vamos a notar un salto cualitativo desde el inicio, en especial con los escenarios que veremos y nuevos elementos.

TRAMA

Pasando a su narrativa, ‘Resident Evil: Village’ es una continuación directa a lo visto en ‘Resident Evil VII’, pero lo mejor de todo es que gracias a este videojuego se dará solución a diversas interrogantes que quedaron inconclusas en el juego previo. Pero no ahondaré mucho en este apartado, ni de los jefes a los que tendremos que hacer frente, ni del vínculo de nuestro personaje con los demás, esto para no arruinar las sorpresas a nadie, aunque si debo apuntar que en lo personal ‘Resident Evil: Village’ podría estar entre los mejores de la franquicia.

‘Resident Evil: Village’ ofrecerá grandes momentos de suspenso y terror.

Y es que esta entrega tiene de todo, llegando a mejorar el cambio visto en ‘Resident Evil VII’, aunque mantiene las mismas mecánicas de este. Pero eso no es todo, ya que esta entrega goza de un excelente ritmo de juego en las once a doce horas aproximadas que puede demorar el completarla, aunque da la sensación de que fuesen el doble, y esto se debe a todo lo que tenemos que hacer para lograr sobrevivir. ‘Resident Evil: Village’ no tiene momentos de relleno en lo absoluto, más aún con todo esos detalles de ‘Resident Evil IV’ que posee, aunque no con ese mismo grado de acción desmesurada que se vió en esa entrega. Aquí, todo es serio y oscuro, y una sana recomendación, es jugarlo con unos buenos audífonos y en la noche.

‘Resident Evil: Village’ nos permitirá interactuar con diversos personajes a lo largo de su trama.

UN MUNDO GRÁFICO

Por otro lado, ‘Resident Evil: Village’ ofrece un sistema de exploración muy llamativo. Es cierto, este título no es un mundo abierto, pero todo lo que podemos ver y disfrutar lo asemeja a la perfección. Y es que la cantidad de puertas que abriremos, y otras que no, serán enormes en número, y siempre estarémos buscando esa llave o elemento que nos permita poder abrirlas junto a las sorpresas con las que nos toparemos detrás de estas. Como plus a esto,el universo de este título se complementa muy bien con el apartado gráfico del juego, el cual usa el motor ‘RE Engine’, el cual brilla en la versión de PlayStation 5 y que rara vez baja de los sesenta cuadros por segundo a una resolución de 4K con ray tracing y HDR.

‘Lady Dimitrescu’ es solo uno de los enemigos a los que tendremos que hacer frente en ‘Resident Evil: Village’.

Otro detalle interesante de esta entrega es la gran cantidad de misiones alternas y ‘puzzles’ o rompecabezas que podremos desarrollar, muy aparte de la trama principal del juego, los cuales además nos permitirán obtener jugosas recompensas como joyas, piezas para mejorar nuestras armas u objetos para intercambiar con el vendedor de turno, ‘El Duque’.

CUIDADO

Como toda entrega de la franquicia, siempre existe esa necesidad de tratar de eliminar a todo enemigo que tengamos por delante, aunque una sana recomendación es la mesura, tratar de evitarlos y escapar, aunque el mismo título está planteado para despejar todas las zonas, más aún cuando al revisar nuestros mapas veremos áreas completas e incompletas, de color azul y rojo, respectivamente.

El título goza de un gran trabajo gráfico.

La variedad de enemigos ha resultado muy buena, incluyendo claro está los jefes a los que tendremos que hacer frente. Y es que cada uno tendrá sus propias motivaciones y estilos junto a sus respectivas zonas o ‘casas’, las cuales guardarán un estilo muy característico de cada uno, como la de ‘exploración’ o ‘acción’, por ejemplo. La inteligencia artificial que nos ofrece esta entrega cumple de forma sobresaliente y el personaje al cual encarnaremos, ‘Ethan’, llega con una mayor personalidad que en la entrega previa. Detalles aparte, una vez terminado el título podremos tener acceso al modo ‘Mercenarios’.

DETALLES A REVISAR

Ahora bien, ‘Resident Evil: Village’ no es perfecto y hay puntos a tener presentes. Uno de estos es el detalle de los entornos, los cuales si bien gozan de un gran acabado no se destruyen; o por otro lado, la no localización del título a nuestra región, ya que si bien lo podremos jugar en diversos idiomas, solo estará disponible el español (España). , llega con una mayor personalidad que en la entrega previa.

CONCLUSIÓN

‘Resident Evil: Village’ es un gran título, y altamente rejugable. Si son amantes de la franquicia, de los juegos de acción, suspenso y terror, no se lo deben perder por nada. Cumple todo lo prometido, y si bien algunos detalles fueron revelados en los diversos tráilers publicados, esta entrega es una compra obligada ya sea para la generación anterior o la actual.

El análisis de ‘Resident Evil: Village’ se ha desarrollado gracias a una copia para PlayStation enviada por Capcom.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Capcom

• GÉNERO: Acción, Disparos, Terror, Suspenso

• DISTRIBUIDOR: Capcom

• PUNTAJE: 9.3

Tráiler de ‘Resident Evil: Village’

VIDEO SUGERIDO

Comités de Autodefensa: “Habíamos alertado que el terrorismo se iba a meter desde la política”