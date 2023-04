Hablar de una franquicia como ‘Resident Evil 4′ fue, es será una de las grandes franquicia en el mundo de los videojuegos, y en especial de Capcom. Y si bien algunos preferirán alguna entrega sobre otra, toca el turno de volver a disfrutar de este título en forma de un ‘remake’ (nueva versión). Así pues, y tras los pasos de ‘Resident Evil 2′ y ‘3′, recreados con el motor gráfico RE Engine, volvemos a disfrutar de esta aventura en donde encarnaremos a ‘León’ en tierras españolas la cual había generado una gran expectativa entre los gamers, y que ha dado como resultado un ‘remake’ como pocos a la fecha.

Es más, podemos afirmar que esta nueva versión, resulta técnicamente excelente, en lo jugable pulido a gran nivel y en su ambientación es sobresaliente, aunque no es perfecto.

Gracias al motor gráfico RE Engine, la nueva versión del clásico título llega como si fuese algo totalmente renovado.

RECORDANDO

‘Resident Evil 4 Remake’ nos ubica seis años luego de los eventos ocurridos en ‘Raccoon City’. Aquí, ‘León S.Kennedy’ tiene la difícil misión de rescatar a la hija del presidente, ‘Ashley Graham’. Lo último que se sabe de ella es que se ubica en una zona de un pueblo español. Un lugar en donde tendremos que hacer frente a un grupo de los iluminados infectados por la plaga y enemigos de gran poder los cuales nos harán gastar mucha munición.

Gracias al motor gráfico RE Engine, la nueva versión del clásico título llega como si fuese algo totalmente renovado.

MEJORAS

Pero fuera de todo lo ya dicho, uno de los puntos que más llama la atención desde un inicio, es el salto cualitativo brutal en su apartado gráfico si lo comparamos al título original. Es más, cada zona es para resaltar, ya sea en interiores o exteriores, incluyendo a diversos objetos interactivos, detalles como la niebla, muchos enemigos en pantalla, vegetación, y demás.

Por otro lado, y al igual que las nuevas versiones del ‘2′ y ‘3′ de la franquicia, ‘Resident Evil 4 Remake’ presenta algunos cambios en escena, de lugares para los enemigos, modificación de algunos segmentos y demás, haciendo que esta entrega se sienta totalmente nueva, ya que estoy seguro que muchos conocen el título original de principio a fin. Tal vez el único punto a tener presente, es que en algunos momentos será previsible el hecho que suceda “algo” similar al juego original.

Además, nuestro personaje podrá agacharse, hacer uso del sigilo y atacar por la espalda con su cuchillo, el cual además podremos utilizar para ataques a media altura o incluso hacer bloqueos (‘parry’), algo muy importante si queremos ahorrar munición, o incluso rematar a nuestros enemigos. Aunque hay un detalle, y es que deberemos repararlos o conseguir otros de mayor duración.

Otros detalles es la movilidad de nuestro personaje, el cual es mucho más ágil y parecido a lo visto en los ‘remakes’ ya mencionados.

Gracias al motor gráfico RE Engine, la nueva versión del clásico título llega como si fuese algo totalmente renovado.

¡DISPARA!

La franquicia de ‘Resident Evil’ no sería la misma si no es por la gran cantidad y variedad de armas que podremos usar. Y en esta entrega esto no cambia. Para poder acceder a estas y a la munición deberemos eliminar enemigos, cuervos o comprarlas con el mercader o ‘buhonero’, el cual encontraremos en diversos lugares. Cabe resaltar que podremos también ampliar la capacidad de nuestro maletín para almacenar objetos. Esto sin dejar de lado el poder haber cumplido misiones secundarias de los capítulos, aunque estos en lugar de misiones guardan más el estilo a retos y que muy probablemente pasaremos sin darnos cuenta.

Ahora bien, así como tendremos una gran variedad de armas, tendremos una gran cantidad y variedad de enemigos, los cuales presentan interesantes mecánicas de ataque, aunque siempre teniendo presente que estos podrán evolucionar y volverse más peligrosos. Y que duda cabe, el título es en casi todo momento un videojuego de acción, aunque en uno que otro momento deberemos hacer uso del sigilo y la cautela.

Gracias al motor gráfico RE Engine, la nueva versión del clásico título llega como si fuese algo totalmente renovado.

DETALLES

Otra de las novedades, y muy aparte de la gran variedad de personajes, es el hecho de que ya no tendremos que estar tan al pendiente de la hija del presidente. Así es, ahora ella nos seguirá más de cerca haciendo que de esta forma ya no deberemos esperarla a que llegue a un lugar determinado.

Y por otro lado, hay que mencionar que en este título no contaremos con el contenido descargable (‘DLC’) de ‘Ada Wong’, ni tampoco el modo ‘Mercenarios’, algo que hubiese redondeado este lanzamiento a otro nivel.

Gracias al motor gráfico RE Engine, la nueva versión del clásico título llega como si fuese algo totalmente renovado.

CONCLUSIÓN

No me cabe duda que ‘Resident Evil 4 Remake’ es genial. Además, es altamente rejugable con más de 30 horas por partida y si buscan obtener el máximo trofeo posible será todo un reto. Además, en su apartado gráfico y sonoro no tiene “pero” alguno. Es altamente recomendado, y uno de lo mejores juego que vamos viendo de este año.

El análisis de ‘Resident Evil 4 Remake’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Capcom para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: Capcom

• GÉNERO: Acción, Aventura, Disparos, Terror

• DISTRIBUIDOR: Capcom

• PUNTAJE: 9.5

Tráiler de ‘Resident Evil 4 Remake’