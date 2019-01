'Resident Evil 2': El espectacular videojuego que todo gamer esperaba [RESEÑA]

Hablar de 'Resident Evil 2' es hablar de uno de los videojuegos con mayores fans en lo referente a la historia de esta industria, y en especial de la franquicia que Capcom creó. De ahí que este remake llega y cuenta con un tremendo grado de responsabilidad por el simple hecho de superar al clásico de 1998, y que de hecho logra en diversos aspectos.

Esta entrega, al igual que edición original de 1998, nos plantea las aventuras de 'Leon S. Kennedy' y 'Claire Redfield', una trama que ya no vamos a tocar pero que sigue manteniendo su esencia y estructura en este título en todo momento, y con el suficiente margen para tener ese grado de sorpresa en cada una de las esquinas o puertas con las que nos topemos, incluso para todos aquellos que hayamos disfrutado de la obra original. Es claro que esto se debe en gran parte a que Capcom toma como punto de inspiración 'Resident Evil 7: Biohazard', del cual aprovecha, por ejemplo, su motor gráfico, el RE Engine para que 'Resident Evil 2 Remake' luzca de forma increíble.

'Resident Evil 2' ofrece una gran calidad de juego en cada uno de sus apartados. 'Resident Evil 2' ofrece una gran calidad de juego en cada uno de sus apartados.

Es cierto, no estamos ante un remake que sea exactamente igual la original, y se agradece en toda medida. Y es que con tal solo comenzar a jugar, podemos ver como el cambio de perspectiva, dejando también de lado lo que son las cámaras estáticas por una vista por sobre el hombro adoptada desde 'Resident Evil 4'. Pero fuera de esto, se ha respetado sus principales características, como los tres tipos de hierbas curativas (verde, azul y roja) o la máquina de escribir para el guardado (la tinta será solo para el modo difícil), y sin dejar de lado los ya clásicos baúles.

Otro de los aspectos que llama tremendamente la atención fue su temática lúgubre. El manejo de luces y oscuridad se apodera en todo momento de las secciones, llegando al punto de tener que depender de nuestra linterna en lugares tan macabros como la la morgue, haciendo que todo esto gane muchísimo y nosotros con el desarrollo del videojuego. Además, la gran cantidad de partículas que atraviesan la luz, sumado al gran detalle de cada una de las habitaciones o lugares impresiona en todo momento, fuera del muy buen trabajo de la animación de los protagonistas. Y si le sumamos el excelente trabajo en lo que son los movimientos y caminar de los zombies, tendremos la piel de gallina en todo momento.

Y es que gracias a esto, que lograremos pasar casi todo el desarrollo de este 'Resident Evil 2 Remake' con una gran tensión gracias al desarrollo de diversos tipos de situaciones, que es lo que todo fan de la franquicia busca en todo momento. Además, se nota el equilibrio que existe entre la acción, el terror y los rompecabezas, los tres pilares sobre los que reposa esta entrega y que conserva en gran forma al igual que el título de 1998.

Es más, tendremos que hacer frente a diversos tipos de enemigos aunque algunos viejos conocidos que aquí ya no estarán donde estaban; pero fuera de esto, siempre tendremos a los zombis quienes serán extremadamente resistentes a los disparos en la cabeza, lo cual nos complicará de sobremanera nuestra supervivencia, incluso en el modo normal, ya que deberemos acertar unos siete u ocho disparos para acabar con ellos. Además, son más ágiles y no es nada fácil esquivarlos, y ni pensar en usar en demasía el cuchillo de combate, ya que este se rompe con mucha facilidad

El título es más exigente que antes y en gran parte se debe a un enemigo de peso, 'Tyrant', y es que tan solo escuchemos sus pasos no importará si es que tengamos zombis o 'lickers' por la zona, la tensión subirá a niveles exponenciales ya que este enemigo solo busca una cosa, aplastar nuestra cabeza. Y no crean que este será el único enemigo duro de matar, solo evitamos los 'spoliers' para no arruinar la experiencia a nadie. Además, al rejugar nuevamente este título, ya sea con 'Leon' o 'Claire', la dificultad se elevará un poco más, complicándonos todo un poco más, aunque siempre busquemos la idea de completar ambas historias.

Fuera de todo esto, este 'Resident Evil 2 Remake' presenta más novedades, fuera de que la trama no comienza de la misma forma que el videojuego original, tendremos el añadido de los 'Desafíos' ('Méritos'), los cuales le aportan al título de Capcom un gran nivel de rejugabilidad. Estos, irán desde la obtención de todo tipo de coleccionables hasta el punto de mutilar a cualquier zombi o realizar un disparo de gran nivel o dificultad en el aire contra un perro o un 'licker'.

Aquí, todo nuestro avance se guardará de forma automática, fuera de que guardemos nuestra partida después en la máquina de escribir. Tendremos 'Méritos' realmente muy complicados, como el hecho de terminar el juego con tan solo 14 mil pasos como máximo, pero las recompensas son muy buenas, como el poder desbloquear armas especiales con munición infinita o los míticos modos extra de 'Hunk' y 'Tofu'.

Otra de las novedades es como llega equipada 'Ada Wong', quien cuenta ahora con un dispositivo de hackeo especial (el visualizador EMF), aunque estoy seguro que más de uno le pondrá el 'pero' a esto, y al hecho que desde que salimos de la comisaría no será la misma experiencia que al inicio. Pero es que no le hemos encontrado motivo alguno que empañe la experiencia que nos ofrece 'Resident Evil 2 Remake', una aventura muy atractiva, con excelentes objetos o ítems que podremos desbloquear, muy aparte de na galería de arte con diseños y bocetos especiales y modelos en 3D.

En definitiva, 'Resident Evil 2 Remake' es el videojuego soñado por todo amantes del género de los survivals y de la franquicia, y si han disfrutado del título original será imposible que esta entrega no logre causar el mismo impacto hoy día. 'Resident Evil 2 Remake' es notable por donde se le vea.



FICHA:



PLATAFORMA: PS4 , Xbox One, PC

DESARROLLADORA: Capcom

GÉNERO: Survival / Acción

DISTRIBUIDOR: Capcom

​PUNTAJE: 10