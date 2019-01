'Resident Evil 2': Capcom anuncia el lanzamiento del remake a nivel mundial [VIDEO]

Capcom , ha hecho oficial que la nueva versión del clásico de terror 'Resident Evil 2' , ya se encuentra disponible en todo el mundo. Este remake construyó por completo usando el motor RE propietario de Capcom, el cual ofrece imágenes increíblemente realistas, diseño de sonido escalofriante, una perspectiva over-the-shoulder, y controles modernizados. Este lanzamiento ofrece una historia altamente inmersiva y terrorífica de la epidemia de 'Raccon City' a través de los ojos de dos de los personajes más queridos de la franquicia.

Originalmente lanzado en 1998 para la consola PlayStation, 'Resident Evil 2' es una de las entregas más apreciadas de la serie 'Resident Evil', que ha acumulado casi 85 millones de unidades vendidas en todo el mundo hasta la fecha. El juego original encarna la acción espeluznante, la exploración de suspenso y un modo de juego con acertijos que establece un estándar para los juegos del género 'survival horror'. En 'Resident Evil 2', los jugadores se unen al oficial de policía novato 'Leon S. Kennedy' y a la estudiante universitaria 'Claire Redfield' mientras viajan a 'Raccoon City' para investigar los misteriosos eventos que suceden, solo para encontrarse atrapados en una pesadilla de zombies de la que deben escapar.

Una vez que los jugadores completan las campañas de ' Leon' y 'Claire', pueden desbloquear modos de juego adicionales que ofrecen una perspectiva completamente nueva de los eventos que se desarrollan en 'Raccoon City' a través de 'Hunk', un agente especial de 'Umbrella Corporation', y un trozo de 'tofu' con un cuchillo, en los modos de '4th Survivor' y 'Tofu Survivor', respectivamente. Para mayor variedad, también se pueden desbloquear o comprar trajes adicionales para 'Leon' y 'Claire'.

Además de la edición estándar de 'Resident Evil 2', la 'Edición Deluxe' incluye el juego completo más el paquete descargable extra, que incluye cinco disfraces de personajes (dos para León y tres para Claire), el 'modelo Albert': el arma 'Samurai Edge' y la banda sonora retro que se puede habilitar durante el juego. Las copias físicas de la 'Edición Deluxe' también incluirán una cubierta de caja reversible donde aparece 'Claire'.

Próximamente, el contenido adicional gratuito titulado 'The Ghost Survivors' estará disponible para 'Resident Evil 2'. Este contenido explora los escenarios de 'what if' alrededor de las víctimas de la epidemia de 'Raccoon City' y qué sucede si sobreviven a los eventos del juego principal. Haz retroceder un poco el reloj y desafía el destino que le espera a un agente de la U.S.S., la hija del alcalde, y al dueño de una tienda de armas.

'Resident Evil 2' está disponible en formatos físicos y digitales para la plataforma PS4, Xbox One y Steam.