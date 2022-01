El nuevo título de Ubisoft, ‘Rainbow Six Extraction’, ya se encuentra disponible tanto en consolas de PlayStation, Xbox como también en PC, ofreciendo juego cruzado entre estas y poder trasladar tus partidas a la nueva generación.

Pero eso no es todo, lo nuevo de la compañía gala llega a precio reducido y con un ‘Buddy Pass’, esto para que por un espacio de 14 días se pueda invitar a los amigos a probar el juego totalmente gratis.

‘Rainbow Six Extraction’ es un título de tipo multijugador cooperativo táctico, en el que deberemos enfrentar a una amenaza extraterrestre encarnando a diversos ‘Operadores’ del equipo ‘Rainbow Six’.

Si aún no has leído nuestra reseña la compartimos en este enlace. ‘Rainbow Six Extraction’ está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Nuevo tráier de ‘Rainbow Six Extraction’