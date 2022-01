Llega el inicio del año y Ubisoft da el pistoletazo de salida con su primer lanzamiento para la actual y pasada generación de este año, además de PC: ‘Rainbow Six Extraction’, un título en el que controlando a diversos ‘operadores’ quienes forman parte de grupos especiales como los Navy SEAL, a GIGN o GEO, deberán unir fuerzas, en modo multijugador cooperativo, para enfrentar una amenaza alienígena.

Las partidas darán inicio cuando todos los gamers hayan configurado a sus personajes.

AVANZANDO

Este es el nuevo paso adelante que da la compañía gala con la franquicia de ‘Tom Clancy’s’, una en la que dejando conflictos actuales nos adentraremos en el mundo de la ciencia ficción, para algunos. Y es que, ‘Quarantine’, primer nombre del título el cual dió paso a ‘Extraction’, nos propone una trama en la que un parásito extraterrestre logra invadir algunas locaciones en los Estados Unidos, y ante esto surge un frente de ataque conformado por los miembros del equipo ‘Rainbow’ junto a los de ‘React’, (científicos).

Es cierto, para todos aquellos que están al pendiente de toda novedad referente a ‘Rainbow Six Siege’, este título puede sonar algo raro en primera instancia, pero no lo es. Y es que si bien plantea interesantes novedades, tampoco se aleja de los conceptos de títulos previos en la franquicia. Un ejemplo de esto es que si bien tenemos la presencia de extraterrestres (‘Arqueas’), las mecánicas realistas vistas y que afectan en armas y escenarios se mantienen.

Entre cada zona podremos decidir si seguir o retirarnos.

LO PRIMERO

Ahora bien, para dar inicio a nueva aventura tendremos un total de 18 ‘operadores’ de ‘R6 Siege’, como’Doc’, ‘Pulse’, ‘Ela’, entre otros. Cada uno gozará de habilidades específicas además de equipo altamente avanzado y uniformes ‘NBQ’, los cuales servirán para protegerse de los ataques enemigos en cada una de las misiones a las que se nos destaque, ya sea en Nueva York, San Francisco, Alaska y una ciudad ubicada en el suroeste de EE.UU. Además, tendremos tres mapas en cada locación con subzonas y con diferentes objetivos por cumplir para recabar información del parásito alienígena. Detalles aparte, cada zona tendrá un nivel de dificultad mayor al anterior.

Siempre habrá que trabajar en equipo para el éxito de las misiones.

VARIADO

Así pues, pasaremos de tomar una muestra de una ‘Arquea’ a marcar o eliminar nidos o colocar explosivos, entre otras acciones. Y si bien las mecánicas son las mismas, el juego mismo plantea situaciones para que no se sienta repetitivo. Y luego de haber cumplido con la misión encomendada, el equipo puede pasar a una nueva zona o pedir la extracción. Esta decisión dependerá de nuestra situación en el juego y que tan confiados creamos estar de superar los próximos retos.

ATACANDO

Con relación a nuestros enemigos, las ‘Arqueas’, hay que decir que son muy duras y darán mucha pelea. Y si no eliminamos los nidos se estarán generando de forma constante. Además, si uno de nuestros personajes cae en combate se activa una suerte de ‘Permadeath’, o incapacidad de volver a usarlo hasta que regresemos al mapa o nivel y logremos rescatarlo. Y por otro lado, si el ‘operadore’ sufre daños durante la misión deberemos cumplir una serie de objetivos para que este recupere la salud y podamos volver a usarlo.

La extracción permitirá que podamos salir de la zona de combate luego de haber cumplido las misiones.

DETALLES

‘Rainbow Six Extraction’ es un título difícil y complejo, además no es un juego de disparos común o como otros de tipo convencional. En ‘Rainbow Six Extraction’ habrá que escoger al personaje y su equipo de forma correcta, hacer uso del sigilo y de las habilidades de cada ‘operador’ para salir airoso del combate, esto sin dejar de mencionar que los objetivos por cumplir tienen un tiempo limitado.

¿EN SOLITARIO O EN GRUPO?

Ahora bien, ¿podemo jugar ‘Rainbow Six Extraction’ en solitario?, sí. Pero no es recomendable. Y es que si bien la dificultad se ajusta al número de jugadores, la razón de este videojuego es el jugarlo en forma cooperativa, tres en modo en línea. Para esto, deberemos coordinar nuestros movimientos, ataques y selección de personajes. Es decir, uno que cumpla el rol de ‘Doctor’, otro el uso de la ‘Tecnología’ y el tercero el aspecto ‘Ofensivo’. Aquí remarco algo, si la comuncación es efectiva el trabajo en equipo resulta genial y la experiencia de juego es mejor aún. Y para que nadie tenga problema alguno de conexión y no encontrar partida alguna, el juego cruzado entre plataformas está activo.

El sigilo jugará un papel fundamental en el título.

PROGRESIVO

Por otro lado, el progreso del título de Ubisoft se siente en todo momento. Es decir, aquí veremos un sistema doble, ya que tendremos uno para cada personaje el cual permitirá desbloquear armas y accesorios; y por otro lado tenemos un sistema de progreso general, el cual nos permitirá desbloquear nuevos ‘operadores’, nueva tecnología y tener acceso a nuevas localizaciones. Por lo que la rejugabilidad está asegurada. Detalle aparte, no tendremos acceso a las misiones ‘endgame’ hasta alcanar el nivel 16.

GRÁFICA Y SONIDO

Con relación a los detalles técnicos, ‘Rainbow Six Extraction’ es un giro de tuerca a ‘R6 Siege’, una pequeña pero clara evolución. El manejo de armas y situaciones están bien generadas, los niveles son correctos en tamaño y gozan de elementos destructibles, como paredes por ejemplo. Además, los escenarios presentan una sustancia negra y viscosa llamada ‘mucílago’ el cual dificulta nuestro avance aunque podemos eliminarlo usando nuestras armas contra este. El sonido y efectos cumplen, y el título llega localizado para nuestra región.

Las misiones tendrán diversas variantes y no se sentirán repetitivas.

CONCLUSIÓN

‘Rainbow Six Extraction’ es el título perfecto para quienes aún no se animen por ‘R6 Siege’. Ofrece una interesante propuesta para jugar en modo multijugador con los amigos, y aunque también se puede jugar con otros gamers vía la opción de ‘matchmaking’ el resultado por lo general no es el mismo. Fuera de esto, la experiencia de juego es buena y creo que puede crecer a la par que su ‘Siege’. Eso sí, esto dependerá del soporte que le de Ubisoft de cara al futuro.

El análisis de ‘Rainbow Six Extraction’ fue desarrollado gracias a una copia del título enviada por Ubisoft para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Ubisoft

• GÉNERO: Disparos, Acción, Sigilo

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de ‘Rainbow Six Extraction’