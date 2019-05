No se pierdan el explosivo tráiler de 'Rage 2' lanzamiento [VIDEO]

Es mayo, y uno de los grandes títulos que este mes nos tiene preparado es sin lugar a dudas 'Rage 2'.

El juego de disparos en primera persona de Bethesda Softwork está a tan solo unos días para ser lanzado a nivel mundial, y estamos seguros que le dará un soplo de aire fresco al género de la exploración y del mundo abierto con misiones en extensos mapas y una gran cantidad de armas y habilidades.

Es por esto que la compañía americana ha publicado su tráiler de lanzamiento, el cual es de forma literal un viaje en el tiempo, ya que nos hará regresar a lo que sería el inicio del juego.

'Rage 2' es la secuela que disfrutamos en la generación anterior y que ahora podremos jugar desde el 14 de mayo en PS4, Xbox One y PC. Cabe resaltar que el título es desarrollado por id Software ('Doom'), y el estudio Avalanche Studios ('Just Cause', 'Mad Max').