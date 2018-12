'RAGE 2' nos muestra todo su explosivo espíritu navideño [VIDEO]

Uno de los títulos que Bethesda tiene en cartera para el próximo año es 'RAGE 2' , y para finalizar este año de la mejor manera, la compañía americana tuvo la genial idea de publicar un saludo por fiestas al estilo 'RAGE'.



La secuela desarrollada por ID Software y Avalanche Studios se mezcla con las festividades para mostrarnos un nuevo, aunque pequeño gameplay, tráiler titulado "The 12 Days of RAGEMAS" el cual llega disimulado bajo lo que es un villancico navideño no apto para menores de edad, en donde los disparos y las explosiones están a la orden del día.



'RAGE 2' es un título de acción en primera persona en un mundo abierto, y que nos queda claro que tendrá una dura rivalidad con 'Far Cry: New Dawn', el juego de Ubisoft con el que comparte género y premisa postapocalíptica.



'RAGE 2' llegará el 14 de mayo de 2019 a PS4, Xbox One y PC. ¡Merry RAGEMAS!