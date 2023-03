Nos encontramos en un momento importante para los amantes del RPG, pues ‘Diablo IV’ está próximo a salir y Blizzard nos premia con un acceso anticipado al título donde exploramos el primer capítulo de esta nueva aventura ambientada en ‘Santuario’. Si bien el título anterior no fue del agrado de todos, sentó las bases de lo que vemos ahora.

El título de Blizzard llegará el 6 de junio a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

LA OSCURIDAD

‘Diablo IV’ nos pone en la piel de un nuevo héroe en la lucha contra ‘Lilith’, hija del odio, la madre de todos los héroes y creadora de ‘Santuario’. Es normal que desde el inicio no sepamos sus planes y que es lo busca en el mundo, pero poco a poco tendremos pinceladas de su búsqueda y su propósito en ‘Santuario’. Lo que más me agrada es el tono oscuro, no solo del mundo sino de la narrativa. Blizzard se ha esforzado en crear un tono más cinematográfico de contar la historia, agregando cinemáticas in-engine durante la aventura para que nos sintamos parte de la aventura.

SISTEMA

‘Diablo IV’ es tan ágil como ‘Diablo III’, pero se aleja completamente de la progresión automática de habilidad para ofrecer al jugador la libertad en lo que construcción de habilidades se refiere. Ahora contaremos con un árbol de habilidades dividido en varios tipos de poderes, lo que nos invita a enfocarnos en una rama sola o mezclar para buscar el máximo potencial del personaje. Al final, la decisión es solo del jugador. Por ejemplo, el mago puede enfocarse solo en magia eléctrica y no ver nunca magia de fuego o hielo. Hay que decir que en esta prueba solo estaban disponibles tres personajes de los cinco iniciales.

El mundo de ‘Santuario’ ha dejado de crearse de forma aleatoria para ser un mundo fijo, diseñado para que todos los jugadores puedan explorarlo. Esto ha causado que el juego se vuelva una especie de ‘MMO’ donde tendremos misiones principales y secundarias. Ya existían estas misiones en los juegos anteriores, pero dependen de conocer qué hacer con tal objeto o con tal personaje y en el momento exacto, ahora se tiene una estructura más clásica. El mundo se ha diseñado para ser abierto y de grandes proporciones, estando divididos en zonas según un nivel recomendado.

Esto causa que muchas veces nos desviemos para terminar una misión adicional o un evento dinámico, dándonos esa sensación de aventura y descubrimiento que bien le siente en la franquicia. Como es de esperarse, esto aumenta considerablemente las horas de juego, pero limitando con la consideración de que sabemos cuánto falta para terminar completamente un capítulo.

EN LÍNEA

Blizzard tiene la tarea titánica de crear interés con ‘Diablo IV’ para ser jugado por mucho tiempo. El juego está estructurado para durar mucho más que ‘Diablo III’ y que sea un juego ‘Always Online’ (siempre en línea) tiene sus ventajas y desventajas. Me llama mucho la atencion de estar en un mundo junto a mis compañeros, crear clanes y luchar contra jefes en todo el mundo, pero soy consciente que solamente con un pase de batalla no van a hacer que los jugadores vuelvan cuando ya se han terminado las misiones principales y secundarias, se necesita algo más.

Me hubiera gustado que al menos tengamos una división como pasó con ‘Diablo II’ donde tenías personajes creados localmente y otros enfocados solo en el juego en línea. Incluso en consolas, va a ser necesario una suscripción para jugar en solitario ya que el juego está creado así. Como dije, ventajas y desventajas.

GOLPES FINALES

Me gusta mucho el arte oscuro de ‘Diablo IV’. Creo que es un acierto en todo los sentidos. ‘Lilith’ se luce en todos los sentidos y es un villano perfecto para una aventura tétrica y casi de horror. El diseño audiovisual es sobresaliente y eso es algo en lo que Blizzard nunca ha decepcionado.

‘Diablo IV’ es, en todos los aspectos, un juego muy prometedor. Como fan de la franquicia, tengo mis criticas pero creo que es un paso adelante y es una aventura muy disfrutable. La ‘BETA’ (fase de pruebas) no ha hecho más que aumentar mis ganas por volver a ‘Santuario’. probar otra vez el título y descubrir cómo evoluciona el juego en el transcurso del tiempo. Bendita seas, ‘Madre’.

