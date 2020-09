Project Cars es una de las franquicias de simulación más interesantes de los últimos años ya que desde anterirores entregas mostraba una nueva propiedad intelectual enfocada al realismo puro y duro. Los años pasaron y entre nosotros se encuentra ‘Project Cars 3’ título que promete, una vez más, unir a todos los fanáticos de los autos.

Es bueno empezar diciendo que Slightly Mad Studios, encargado de su desarrollo, es un estudio muy infravalorado para algunos a pesar de su gran recorrido en la industria.

El primer ‘Project Cars’ fue uno de los juego más complicados y satisfactorios de jugar en su momento. Y es que si para algunos es complicado jugar ‘Gran Turismo’ o ‘Forza Motorsport’, con ‘Project Cars’ la exigencia llegaba a un nuevo nivel.

SIN RUMBO

‘Project Cars 3’ parece que ha perdido esa identidad inicial que la caracterizaba. No solo estamos ante un título no tan exigente como sus predecesores, sino que en varios aspectos se nota que no está tan pulido como se espera. A nivel jugable, sigue siendo un juego muy sólido y con dos entregas bajo el brazo, por lo que resulta muy complicado cometer un error en ese aspecto.

La gran diferencia es en las sensaciones del vehículo, alejándose de la simulación para acercarse a lo más ‘arcade'. Esto no tiene que ser algo malo. Un videojuego puede evolucionar y ofrecer lo mismo a los jugadores, pero si abandonas tus raíces ¿Que puedes ofrecer que no te den los otros competidores? ‘Project Cars 3’ quiere conseguir una nueva base de jugadores, eso es claro, pero ese cambio va a hacer que pierda a los seguidores más fieles.

A RODAR

Inicialmente crearemos de forma sencilla a nuestro personaje y conseguiremos nuestro primer auto. El modo principal de juego nos pone a competir en una serie de carreras, cumpliendo distintos retos. Suena sencillo y realmente lo es. Poner carreras una tras otra, puede funcionar en muchos casos, pero aquí se siente sin mucha inspiración y llega a ser monótono de forma rápida. Al avanzar conseguirás experiencia como jugador y para tu vehículo, aunque sin una recompensa sustanciosa que invite al jugador a seguir, como lo hace ‘Forza Motorsport’ en todos sus juegos.

Una característica interesante y que se puede explotar muy bien es la capacidad de modificar tu vehículo para participar en distintas categorías. Si bien la opción de comprar un nuevo auto siempre está disponible, tu puedes mejorar tu auto para que se adapte a la categoría. Lo mismo sucede en inversa, pudiendo participar en categorías inferiores si le quitas las piezas necesarias. Si tu vehículo tiene un buen nivel, esta opción te invita a que sigas con el mismo para mejorarlo al máximo, aunque también elimina el interés por probar otros autos.

El videojuego de carreras de Bandai Namco ya está disponible en nuestro mercado.

Project Cars también incluye una especie de retos diarios, semanales y mensuales, algo que puede invitar a la rejugabilidad, siempre y cuanto tengas los intentos necesarios. Muchos detalles están disponibles de forma de ayuda para el jugador, como los anuncios antes de una curva o cuando se debe frenar. Si bien no es el primer juego que incluye estos detalles, hay muchos ejemplos mejor implementados.

GRÁFICA Y DETALLES

Gráficamente el juego se ve bien, no se puede negar, pero no es lo que esperarías de un juego de final de generación. Las texturas e iluminación no tienen los niveles de calidad que la misma franquicia propone. Mientras que ‘Project Cars 1’ era un portento gráfico en su momento, la tercera parte no llega al mismo nivel. Incluso con una nueva generación bajo el brazo, algo más se pudo hacer. Se entiende que Slightly Mad Studios no cuenta con un millonario presupuesto, pero dar un paso atrás cuando tu precuela lo hacía mejor llama mucho la atención.

El videojuego de carreras de Bandai Namco ya está disponible en nuestro mercado.

‘Project Cars 3’ cuenta con más de doscientos autos y casi cincuenta locaciones, muchas de ellas ficticias. Si bien este detalle puede molestar a algunos ya que otros títulos muestran una mayor cantidad de autos, un número menor nos invita a querer conseguirlos todos.

CONCLUSIÓN

‘Project Cars 3’ es un buen juego, pero no es la secuela que se espera de una franquicia que llevaba haciendo bien las cosas. Si bien los cambios pueden atraer a nuevos jugadores, un título no puede perder su identidad, especialmente cuando juegos de este tipo no abundan. La ausencia de ‘Forza Motorsport’ pudo hacer que 'Project Cars 3′ sea el único contendiente al próximo 'Gran Turismo′, pero si vas y no te reconoces a ti mismo, es complicado competir contra alguien que sabe exactamente donde va.

El videojuego de carreras de Bandai Namco ya está disponible en nuestro mercado.

¿Se puede recomendar ‘Project Cars 3’? Claro que sí. A pesar de sus cambios, es un título consistente y que sirve como término medio para un simulador y un ‘arcade’. Si estás interesado en este mundo y quizás tienes miedo de saltar a los grandes colosos ya mencionados, este es un buen punto inicial a este increíble mundo del automovilismo.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Project Cars 3’ para PlayStation 4 enviada por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC, PS4,Xbox One

• DESARROLLADORA: Slightly Mad Studios

• GÉNERO: Conducción, Arcade

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 7

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de lanzamiento de ‘Project Cars 3’

TE PUEDE INTERESAR