Gracias a una invitación, tuvimos la oportunidad de poder probar ‘Subnautica: Below Zero’, titulo muy similar al primero pero con unas notables mejoras y una historia un poco más intrigante que la anterior.

‘4546B’

Aquí, nos encontramos de regreso en el planeta alienígena ‘4546B’, específicamente en la zona gélida del planeta, repleta de una gruesa capa de hielo, una fauna y clima invernales que buscaran meternos en apuros cada segundo que estemos sobre él.

Nada más con iniciar tomaremos el papel de ‘Robin Ayou’ quien en un comienzo abandona la estación espacial ‘Vesper’ (la cual se encontraba orbitando el planeta). Y haciendo uso de una capsula de escape aterriza en el gélido planeta. No vamos a revelar mayores detalles de la misma, pero si podemos afirmar que esta resulta muy entretenida, y al mismo tiempo se encuentra mejor desarrollada que la entrega previa.

El título llegará a consolas de actual y pasada generación a mediados de año.

MECÁNICAS

Dentro de las mecánicas de juego, ‘Subnautica: Below Zero’ nos transporta a un mundo sub acuático en donde no solo deberemos explorar sino también administrar correctamente una serie de indicadores, como lo son nuestra salud, temperatura, medidor de oxígeno, hambre y sed. Siendo estos los principales para nuestra supervivencia.

Pero muy aparte de esto, los elementos para la creación de objetos (’crafteo’) forman un papel importante, y son la columna vertebral del título. La recolección de minerales, alimentos, criaturas, cristales, etc. Todo esto nos permitirá poder construir herramientas, equipo y hasta vehículos en nuestra pequeña capsula, la cual nos brindara la posibilidad inicial de almacenar y fabricar. De esta manera gestionar cada elemento recolectado y así poder facilitar nuestro paso por el planeta.

El título llegará a consolas de actual y pasada generación a mediados de año.

DETALLES Y SONIDO

‘Subnautica: Below Zero’ ofrecerá diversos modos de juego, y su entorno grafico se encuentra muy bien elaborado, desde la física bajo el agua, la iluminación, los reflejos, destellos, brillos y sombras se encuentran fantásticamente elaborados. La fauna que va desde pequeños peces hasta monstruos submarinos, conforman un bioma muy variado y repleto de sorpresas en cada esquina.

El título llegará a consolas de actual y pasada generación a mediados de año.

El apartado sonoro demuestra ser muy inmersivo, en especial al encontrarse solo bajo el agua. Con piezas musicales relajantes que son una delicia, hasta sonadas fuertes que transmiten tensión, acompañadas de gritos de criaturas.

LANZAMIENTO

Actualmente ‘Subnautica: Below Zero’ se encuentra mediante un ‘Early Access’ (acceso anticipado), para PC, y luego llegara a las consolas actuales (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch), lo cual sirve para brindar una retroalimentación con el título e irlo mejorando juego tras juego.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de ‘Subnautica: Below Zero’