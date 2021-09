Desde que Square Enix y Eidos Montreal anunciaran el desarrollo de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ha pasado un par de meses, en los que se han revelado ciertas novedades y publicado algunos videos, esto luego de lo que fue el lanzamiento de ‘Marvel’s Avengers’, hace ya más de un año. Y teniendo esto como previo, como esperando también que los ‘Guardianes’ mejoren el planteamiento de los ‘Vengadores’, puedo decir que este nuevo título me ha dejado un buen sabor de boca, esto gracias a que la compañía japonesa me brindó la oportunidad de poder probarlo antes de su lanzamiento este mes de octubre.

Ya no va quedando nada para que lo nuevo de Square Enix salga a la venta.

LO PRIMERO

Pero, ¿'Marvel’s Guardians of the Galaxy’ guardárá alguna relación con ‘Marvel’s Avengers’?. No. Aquí, la nueva aventura protagonizada por ‘Quill’ y los demás resulta un título muy distante al de los ‘Vengadores’. Es más, no habrá multijugador como tampoco elementos de tipo ‘loot’. Lo nuevo de Square Enix es una aventura en solitario y planteada por capítulos, en donde solamente podremos controlar a ‘Peter Quill’ y dar ordenes al resto del equipo.

EL ‘DEMO’

La versión de prueba que tuve la oportunidad de probar durante varias horas, me ubició en el capítulo cinco, y como previo a esto los ‘Guardianes’ se endeudaron con los ‘Nova Corps’, un grupo militar del espacio. A esto, el dinero para el pago ya estaba recaudado, por lo que la misión era simple en principio, ir y entregar el efectivo... pero las cosas no resultaron tan fáciles. Y es que al momento de llegar los soldados de ‘Nova Corps’ habían sufrido el ataque de una plaga que les había lavado el cerebro. Por lo que ahora, el nuevo objetivo era salir con vida del lugar.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ofrece un buen trabajo gráfico.

Ahora, si bien el contexto completo no se llegaba a entender del todo, la relación entre los ‘Guardianes de la Galaxia’ se entendía de forma correcta. Además, pude explorar su nave, el ‘Milano’, escuchar muy buena música parte de la banda sonora del título, y mantener algunos diálogos con el resto del equipo, uno que claramente se muestra como un termino medio entre los visto en ‘MCU’ y los del mundo de los cómics, llegando a conocer un poco más acerca de sus propias historias y el vínculo que puede generarse entre estos, aunque en el caso de ‘Peter’ y ‘Rocket’ es algo distinto.

Detalles aparte, este primer punto me dejó con una gran intriga, y es el poder saber ¿qué es lo que pasará con los ‘Nova Corps’?, esto además poder la trama completa de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’.

LOS PUNTOS FUERTES

Como apunté líneas arriba, ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ no es ‘Marvel’s Avengers’, por lo que no asumiremos el control de todo el equipo, no del todo. Y es que el personaje principal, y el que controlaremos, es ‘Quill’. Además, y antes que continuar, debo apuntar al tema de los controles, y es que uno deberá acostumbrarse a estos para desarrollar esta aventura espacial.

Ahora bien, dentro de la estación de los ‘Nova Corps’, pude ver claramente como el tipo de juego o mecánicas se dividían en tres aspectos muy marcados, el primero es la relación entre los ‘Guardianes’, ya que en diversas ocasiones tendremos tomar una decisión y elegir entre dos miembros del equipo para dar solución a un problema, lo que por otro ladova creando un fuerte lazo con dicho personaje, pero para mala suerte distancia a ‘Peter’ de otro.

Lo nuevo de Square Enix llegará en formato multiplataforma.

El segundo aspecto a remarcar son justamente los rompecabezas o ‘puzzles’. Y es que si bien pude ver y solucionar estos en el ‘demo’ que jugué, me queda claro que hay secciones en las que podremos tomarnos nuestro tiempo, y otras en las que la acción es el punto clave del tema. Y es aquí en donde el visor de ‘Peter’ entra a escena, el cual nos mostrará diversos elementos con los que podremos interactuar, y al mismo tiempo obtener información de los mismos, como por ejemplo caminos o senderos eléctricos, algún ítem, etc. Detalle aparte, lo que pude ver no revestía mucha complejidad, pero estoy seguro que habrán otros en los que tendremos que pensar bastante para poder avanzar con la trama del título.

El tercer aspectos es el combate mismo. Y es en este punto en donde el equipo entra en acción. Y que si bien tenemos el control de ‘Peter’, al utilizar el gatillo derecho de nuestro control, podremos dar indicaciones u órdenes a los otros cuatros miembros de nuestro equipo para relizar una acción específica y habilidades especiales aunque estas últimas no se podrán usar en todo momento, ya que tendrán un tiempo de carga.

Por otro lado, cada ‘Guardian’ se controla de forma automática, y la inteligencia artificial funcionó muy bien. Pero lo mejor de todo son los momentos en los que tendremos que hacer frente a hordas de enemigos o un enemigo con una característica en concreto. Y es en estos momentos en donde podremos dirigir nuestro ataque hacia cierto sector. Pero eso si, no importa que tan loca o disparatada sea el plan de ataque o estrategia, nuestros compañeros siempre estarán a´hí para apoyarnos. Y esto queda mejor representado cuando ‘Star Lord’ hace uso de sus poderes motivacionales, muy al estilo de una película de la década de los ochenta, y que mejorará el trabajo de equipo.

Los ‘Nova Corps’ han sufrido el ataque de una plaga.

VISUAL Y AUDIO

Pasando al apartado gráfico, debo decir que visualmente ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ luce muy bien, incluyendo el diseño de personajes. Los escenarios resaltan en todo momento, gracias a ese estilo espacial industrial, el cual evoca a otro clásico de los ochenta, ‘Flash Gordon’. Pero en donde esta versión de prueba se lució fue su banda sonora, o algunos de los temas licenciados que podremos escuchar mientras jugamos, con canciones que van desde ‘Rebel Yell’ de Billy Idol, o ‘Wake me up before you Go-Go’ de Wham, incluso ‘Everybody Have Fun Tonight’ de Wang Chung ‘Where eagles dare’ de Iron Maiden, son solo un ejemplo de lo variado y nutrido esta, pero lo mejor de todo es que no solo podremos escuchar todo esto y más en la nave ‘Milano’, sino que también cuando hagamos uso del poder especial de ‘Peter’ usando sus audífonos y un viejo walkman.

A LA ESPERA

Ya para ir cerrando esto, debo apuntar que ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es uno de los títulos más esperados de cara a este fin de año. Su modo de juego, trama, gráfica, banda sonora, y relación entre personajes así lo demuestran. Solo queda eperar a este 26 de octubre, fecha en que lo nuevo de Square Enix salga a la venta para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, además de una versión en la nube para Nintendo Switch.

Agradecemos a Square Enix por la oportunidad y probar ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ antes de su lanzamiento.

Nuevo video de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’