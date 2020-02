Tras casi una década desde que Ubisoft lanzó un título de ‘Prince of Persia’, llegan novedades acerca del carismático personaje de la editora gala.

Si desean volver a las arenosas tumbas, repletas de misterio y peligro ya pueden ir preparándose. Esto gracias a una experiencia en realidad virtual la cual recibe el nombre de ‘Prince of Persia: The Dagger of Time’.

‘The Dagger of Time’ es un videojuego en el que tendremos que escapar de diversas habitaciones resolviendo acertijos, cooperando con otros jugadores, esto mientras exploramos una versión reimaginada de ‘Fortress of Time’, la misma estructura que vimos en ‘Prince of Persia: Warrior Within’.

La trama de este título se centra en ‘Kaileena’, la encarnación física de las ‘Arenas del Tiempo’, quien invoca a un equipo con la finalidad de poder detener un malvado mago quien desea crear un ejército de soldados de las arenas del ‘Reloj del Tiempo’. Y cómo es obvio, podremos hacer uso de la ‘Daga del Tiempo’ para alterar la realidad.