Hablar de ‘Final Fantasy′ es referirnos una de las más grandes franquicias en el mundo de los videjuegos, por lo que no es nada raro ver colaboraciones entre esta y otras franquicias, aunque en algunos casos resulten algo extrañas esto con la finalidad de complacer a los fans.

Y un ejemplo de esto fue el anuncio que se dió hace poco, uno en que la reconocida franquicia de rol se uniría con un título de limpieza y lavado, ‘PowerWash Simulator′. Y si bien a primera vista esto suena a locura, creo que el creador de esta idea se merece un aplauso.

LO NUEVO

Ahora bien, gracias a Square Enix, y previo a su lanzamiento, hemos podido probar ‘Midgar Special Pack′ para ‘PowerWash Simulator′. Un contenido gratuito en el que acompaña de forma correcta al juego base. Es decir, un titulo el cual escapa de lo tradicional, ya que deberemos ser trabajadores de una compañía de limpieza y lavar diversos objetos y elementos de diversos lugares.

Solo que en este caso en lugar de limpiar una casa o una oficina deberemos limpiar escenarios relacionados a ‘Midgar′. Así pues, iremos directo a ‘Shinra′ para darle una lavada y limpiada a la moto de ‘Cloud′ (‘Hardy-Daytona′) y el ‘Shinra Hauler SA-37′, o al centineal ‘Scorpion′, por ejemplo. Todo esto con nuestra principal arma, nuestra hidrolavadora, la cual goza de diversas puntas, jabón, demás anexos, esto con la finalidad de eliminar la mugre.

El nuevo contenido del videojuego llegará de forma gratuita.

A LIMPIAR

Soy sincero al decir que esta ha sido la primera vez que he podido disfrutar de este título, además de este nuevo contenido, y debo decir que me ha sorprendido gratamente. Y es que en principio pensé que solo era limpiar y nada más, pero todo esto llega con guiños y detalles para todos los seguidores de ‘Final Fantasy VII′. Esto gracias a la libertad para la exploración y demás detalles.

Además, este nuevo contenido permite ingresar a este universo y que los diversos escenarios se sientan y vean como maquetas o escenarios armados y además, recibiremos mensajes de los personajes de ‘Final Fantasy VII′ mientras trabajamos. Todo un detalle.

SACA GRASA

Nunca pensé decirlo, pero esta colaboración sale fuera de lo normal y me llamó tremendamente la atención. El trabajo planteado es muy bueno, y solo espero que este no sea la última colaboración que veamos de este tipo. Así que si ya tienes tu ‘PowerWash Simulator′ no lo pienses mucho y prueba desde este 2 de marzo el ‘Midgar Special Pack′.

Cabre recordar que ‘PowerWash Simulator′ ya se enencuentra disponible en nuestro mercado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Tráiler de ‘PowerWash Simulator′

TE PUEDE INTERESAR