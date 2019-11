Gracias a lo nuevo de Nintendo nos embarcamos en una nueva aventura, un nuevo viaje a través de ‘Galar’, con el fin de convertirnos en campeones de dicha región, y al mismo tiempo, conocer a las nuevas criaturas de esta nueva generación. Así comienza nuestra reseña, en donde atrapamos todas las novedades y aquí las compartimos.

‘GALAR’

La región de ‘Galar’ no es del todo buena, ya que su estructura no es muy elaborada sino que es más bien ‘pasillera’, y es que antes, podíamos ver como una región estaba viva. La desarrolladora Game Freak ha omitido muchos detalles que hicieron grande a cada región. Hay muy poca variedad de ‘Cuevas’, no tiene regiones marinas, salvo dos lagos y todo gira alrededor del ‘Área Silvestre’. Solo es una región que tiene dos direcciones y eso limita mucho a la aventura. El desnivel de las rutas es muy evidente, teniendo algunas largas y otras muy cortas.

‘Pokémon Sword and Shield’ ya se encuentran disponibles en nuestro mercado para Nintendo Switch.

Dentro de todo esto podemos encontrar una especie de bosque de gran extensión ubicado prácticamente en el centro de la región ‘Galar’, en este espacio podremos transitar libremente y capturar a los ‘Pokémones’ que nos encontremos. Dentro del área salvaje podremos reunir ‘voltios’ con la finalidad de canjearlos, también participar en incursiones y tratar de capturar criaturas realmente fuertes. Algo realmente novedoso tomando en cuenta que es aquí donde podremos manipular la cámara de nuestro personaje; algo nunca antes visto en ningún título de la franquicia.

Otra particularidad del área salvaje es que estando en ella y mediante la conexión inalámbrica del título podremos encontrarnos con otros entrenadores caminando por el área y también poder participar en incursiones, donde con un máximo de cuatro entrenadores enfrentarse contra uno de los ‘Pokemones DINAMAX’, con la posibilidad de poder capturarlos.

‘Pokémon Sword and Shield’ ya se encuentran disponibles en nuestro mercado para Nintendo Switch.

UN POCO DE HISTORIA

‘Pokémon Sword and Shield’ vuelve a ponernos en el papel del protagonista en busca de ser un maestro ‘Pokemon’ en la nueva región. Aquí, podemos definir que las batallas ‘pokemon’ son el máximo deporte, y nuestro protagonista empieza su viaje junto a otros dos protagonistas, ‘Hob’ y ‘Bede’.

Al igual que ‘Sol’ y ‘Luna’, se busca que cada persona sea más recurrente y tenga más peso argumental: Cada personaje busca enseñarnos algo. El desarrollo de personajes es muy interesante, ya que vemos como ‘Hob’ busca ser el mejor y en un momento puntual se deprime. ‘Bede’, por otro lado, evoluciona y profundiza un motivo más grande que ayudar al presidente de la ‘Liga’. Son cambios ligeros y no muy profundos, pero es algo que no se ve en la franquicia y lo podemos sentir.

Por otro lado, el equipo villano de turno, el ‘Team Yell’, tiene una motivación algo floja y sobre el verdadero villano diremos que no responde muy bien a sus propios intereses. Han querido crear un giro inesperado, pero no del todo bien logrado. En concreto la historia es correcta para los estándares de la franquicia, pero se siente que han querido apurar la narrativa para buscar un final que sea recordado. Sin duda, un elemento con sombras y luces.

‘Pokémon Sword and Shield’ ya se encuentran disponibles en nuestro mercado para Nintendo Switch.

EL ‘POKEDEX’

Algo que en su momento causo polémica a lo largo de toda la comunidad, fue la falta de la totalidad de criaturas disponibles en ambos títulos de ‘Pokemon’; tanto en ‘Sword’ como en ‘Shield’ se cuenta con un total aproximado de 400 criaturas, de las cuales cien corresponden a esta octava generación y 300 serían criaturas de las demás. Sería un buen aporte de la gente de Game Freak si poco a poco se fuesen incluyendo las criaturas restantes dentro de esta última entrega.

PARA LOS CRIADORES

Respecto al desarrollo y crianza de criaturas, estas presentan mecánicas más fáciles y rápidas, pues respecto a los atributos como los valores individuales, como son los de ‘ataque’, ‘defensa’ y ‘energía’ así como los puntos de ‘esfuerzo’, en todo caso estos pueden ser modificados y aumentados hasta el máximo. Esto nos evita tiempo y esfuerzo a la hora de criar un ‘Pokemon’ y llevarlo hasta su nivel competitivo.

EN LO GRÁFICO

En todo momento se puede notar el cariño que el equipo desarrollador le ha puesto en cada una de las criaturas de esta nueva generación, pues por más que los anteriores títulos de la franquicia han pasado por algunos cambios, se nota que la gente de Game Freak aún tiene el toque creativo a la hora de idear; no solo a cada uno de estos nuevos ‘Pokemones’ de la región de ‘Galar’, sino también los cambios evolutivos de estos, pues en muchos aspectos, estos diseños son muy agradables a la vista.

‘Galar’ es una región con muchos matices equivalentes a nuestro continente Europeo, pues van desde grandes campos verde, ferrocarriles, lagos y un sinfín de referencias europeas que le brindan una identidad muy interesante. A esto, los diseños de personajes, las texturas y paisajes se ven muy bien construidos y sobre todo las ambientaciones de cada ciudad presentan una identidad propia frente a su naturaleza, conceptos y propósitos. Otro punto a favor se da en la magnífica integración con los diseños en sombreado de planos ya que en todo momento se transmite visualmente el estar jugando en una serie de anime.

‘Pokémon Sword and Shield’ ya se encuentran disponibles en nuestro mercado para Nintendo Switch.

Respecto a los personajes, el diseño de estos ya no apuesta al ‘superdeformed’ como en las anteriores entregas, pues ahora contempla a personajes con diseñados en anime y en proporciones naturales respecto a las dimensiones del cuerpo.

Al ser un título ambientado en una nueva región del universo ‘Pokemon’, ‘Galar’ nos demuestra una identidad propia, pues esta va desde la escritura, los artes, las paletas de colores y hasta los uniformes de competición, pues estos se encuentran llenos de parches, escudos y demás emblemas. Y respecto al desempeño técnico y sobre todo en áreas de mayor amplitud se observa un cambio brusco en el nivel de detalle (‘popping’). Con relación a las pistas musicales, estas son la sorpresa del título, pues captura muy bien la esencia de la región, desde el sonido de gaitas, pianos, hasta tonadas más elevadas, sobre todo en los enfrentamientos contra los líderes de gimnasio, donde se robaran las emociones de cada enfrentamiento.

CONCLUSIÓN

‘Pokémon Sword and Shield’ se puede dividir en dos formas, de forma argumental quiere darle fin a su historia de una forma agradable ya que busca cerrar algunos detalles que quedaron pendientes, y es que al terminar la ‘Liga Pokemon’, aquí tendremos un conjunto de incursiones para alargar el final. Aparecen dos nuevos personajes que no suman, pero que al menos hacen algo medianamente interesante y luego, la aventura termina con una pelea final contra ‘Hob’.

Y si hablamos de forma competitiva, se nota que fue creado con eso en mente, ya que los torneos mundiales y competencias activas alargarán la vida del juego. La historia es una mera excusa para que cada jugador se introduzca en el universo y con miras a ser un ‘eSport’, creo que esta es la mejor forma que podía terminar, aunque no del todo claro al haber ejecutado todo lo demás.

Esta reseña fue desarrollada gracias a una copia digital de ‘Pokémon Sword’ y 'Pokemon Shield’ para Nintendo Switch brindada por Nintendo. ‘Pokémon Sword and Shield’ puede ser encontrado en la tienda virtual de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Game Freak

• GÉNERO: Acción, Aventura, Juego de Rol

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 9